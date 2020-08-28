Робота мрії! В Австралії пропонують жити на острові, але є нюанс

В Австралії з’явилася вакансія про роботу мрії – можна стати доглядачем на тропічному острові Лоу Айлз (Низькі острови), оточеному Великим Бар’єрним рифом.

Острів розташований за 15 км від берега міста Порт Дуглас, який розкинувся на узбережжі Коралового моря на півночі австралійського штату Квінсленд.

Доглядач дійсно житиме в “раю”, але збереження приголомшливого тропічного острова – це важка робота, а життя на віддалених островах означає обмеження у використанні електроенергії і води, що може влаштовувати не всіх.

Наглядачі беруть участь у всьому: від обслуговування будівель та інфраструктури, включаючи сонячну енергетичну систему та систему очищення стічних вод, до підтримки зв’язку з туристичними операторами, очищення туалетів, боротьби з бур’янами і ґрунтовими роботами, а також підрахунку популяцій птахів.

Заявка на роботу мрії закривається у п’ятницю, 25 вересня, до 15.00.

Читайте: Робота мрії в Google, Uber та LinkedIn – історії українців, які переїхали у Кремнієву долину

Робота мрії в Мексиці

У 2017 році в Мексиці з’явилася вакансія на посаду Директора з пригод у Канкуні, згідно з якою людині потрібно було досліджувати цікаві місця та розповідати про них у соцмережах і блозі, зокрема, знімати фото і відео.

Згідно з вакансією, працівникові пропонувалося жити в розкішних готелях і курортах, а також поплавати з акулами.