PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Робота мрії! В Австралії пропонують жити на острові, але є нюанс

В Австралії з’явилася вакансія про роботу мрії – можна стати доглядачем на тропічному острові Лоу Айлз (Низькі острови), оточеному Великим Бар’єрним рифом.

Робота мрії! В Австралії пропонують жити на острові, але є нюанс

Острів розташований за 15 км від берега міста Порт Дуглас, який розкинувся на узбережжі Коралового моря на півночі австралійського штату Квінсленд.

Доглядач дійсно житиме в “раю”, але збереження приголомшливого тропічного острова – це важка робота, а життя на віддалених островах означає обмеження у використанні електроенергії і води, що може влаштовувати не всіх.

Робота мрії! В Австралії пропонують жити на острові, але є нюанс

Наглядачі беруть участь у всьому: від обслуговування будівель та інфраструктури, включаючи сонячну енергетичну систему та систему очищення стічних вод, до підтримки зв’язку з туристичними операторами, очищення туалетів, боротьби з бур’янами і ґрунтовими роботами, а також підрахунку популяцій птахів.

Робота мрії! В Австралії пропонують жити на острові, але є нюанс

Заявка на роботу мрії закривається у п’ятницю, 25 вересня, до 15.00.

Читайте: Робота мрії в Google, Uber та LinkedIn – історії українців, які переїхали у Кремнієву долину

Робота мрії в Мексиці

У 2017 році в Мексиці з’явилася вакансія на посаду Директора з пригод у Канкуні, згідно з якою людині потрібно було досліджувати цікаві місця та розповідати про них у соцмережах і блозі, зокрема, знімати фото і відео.

Згідно з вакансією, працівникові пропонувалося жити в розкішних готелях і курортах, а також поплавати з акулами.

Джерело: Daily Mail

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка