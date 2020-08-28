Що подарувати дитині на 1 вересня – це питання найбільше турбує батьків першокласників, адже для учорашніх малюків починається дуже відповідальний період.

Безумовно, це стрес для дитини, а пом’якшити його можна приємним подарунком.

Але не поспішайте зупиняти свій вибір на шкільному приладді – надто банально! Згадайте себе у цьому віці та чого тоді найбільше хотілося.

Факти ICTV зробили добірку найкращих подарунків на 1 вересня дітям.

Свято на честь першокласника

Так! Найбільше в такому віці хочеться свята. Дозвольте дитині запросити на нього нових друзів та самій вибрати місце проведення – кафе, парк атракціонів, кінотеатр, або все в комплексі.

Таке свято 1 вересня можете влаштувати і в родинному колі.

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А приємним доповненням до нього стане подарунок чи невеликий сувенір:

Яскравий будильник – з ним легше прокидатися щоранку.

Настільна лампа – зручна та з великим абажуром, який легко мити.

Мініатюрна шкільна дошка.

Карта з картинками тварин, що мешкають на тому чи іншому материку.

Стілець, що обертається.

Дитяча енциклопедія – почати з першого тому і пообіцяти дарувати наступні видання.

Великий набір олівців, фломастерів або яскравих ручок – діти такого віку радіють, коли чогось багато.

Лялька, машинка, настільна гра чи будь-яка інша іграшка – це нагадає першокласнику, що дитинство у шість років не закінчується.

Високі ціни на шкільні товари змушують хапатися за голову багатьох батьків. Для багатьох українських сімей такі суми непідйомні. Факти ICTV розбиралися, як зібрати дитину до школи, якщо немає грошей.