Зовсім скоро відбудеться презентація лінійки iPhone 12 від компанії Apple. Згідно інсайдерської інформації, iPhone 11 Pro c iPhone 12 Pro Max будуть істотно відрізнятися від своїх попередників.

Так, iPhone 12 Pro Max буде з потужним процесором A14 Bionic з системою Neural Engine 4-го покоління. Також фанати великих дисплеїв зможуть повною мірою відчути картинку, адже смартфон буде з 6,7-дюймовим OLED-дисплеєм Super Retina XDR, розширенням 2788×1284 пікселів.

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Також в новій моделі iPhone буде технологія True Tone з широким колірним охопленням (P3).

Любителі фотографувати на смартфон також будуть приємно здивовані, адже нова модель буде з трьома камерами з дозволом 16 Мп, попередні моделі були з 12 Мп. Нові iPhone будуть зі сканером LiDAR.

Надширококутна камера з діафрагмою ƒ/2.4, ширококутна – ƒ/1.8, телефото – ƒ/2.0.

Також за інформацією інсайдера, нові моделі смартфонів зможуть працювати без підзарядки довше на дві години.

Ціна нових смартфонів стартуватиме від $1099 (30 180 грн).

Нещодавно в мережі з’явилися фото нової лінійки у захисних чохлах до офіційної презентації. На них пропонують більш детально ознайомитись із розмірами iPhone 12 та iPhone 12 Pro.