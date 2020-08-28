Успіння Пресвятої Богородиці святкують 28 серпня 2020 року. У цей день православна церква відзначає одне із 12 найважливіших після Великодня свят церковного року.

Йому завжди передує двотижневий Успенський піст. У народі це свято ще відоме як Перша Пречиста.

За християнською традицією називається успінням, а не смертю. Вважається, що Свята Марія всього лише заснула, щоб через три дні прокинутися й переселитися в небесне житло.

У цей світлий день варто привітати своїх різних та близьких, тому Факти ICTV підготували для вас найкращі привітання в листівках.

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Церковний календар на 2020 рік

У календарі церковних свят на 2020 рік нараховується дев’ять дванадесятих неперехідних свят. У вересні українці святкуватимуть Різдво Пресвятої Богородиці (21 вересня) та Воздвиження Хреста Господнього (27 вересня).

Також календар має п’ять великих свят. Найближчим часом віряни відзначатимуть Усікновення глави Іоанна Предтечі (12 вересня) та Покрову Пресвятої Богородиці (14 жовтня).