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Факти / Lifestyle

Успіння Пресвятої Богородиці: найкращі привітання в СМС

28 серпня віруючі відзначать Успіння Пресвятої Богородиці.

Дата присвячується закінченню життя Діви Марії на землі. Її почали відзначати ще в IV столітті у Візантії.

29 серпня закінчиться Успенський піст, але 28 серпня він буде найсуворішим.

Читайте: Календар неофіційних свят на 2020 рік

СМС або листівки з Успінням Пресвятої Богородиці порадують ваших родичів і друзів.

Факти ICTV зібрали найкращі СМС-привітання з Успінням Пресвятої Богородиці.

Пресвяту Богородицю ми вшановуємо,
Її Успіння сьогодні згадуємо.
Вам щиро бажаємо миру та щастя,
Хай незгоди покинуть вас назавжди!

***

Я вас зі святом великим й світлим вітаю.
У День Успіння Пресвятої Богородиці
Миру всім бажаю!

***

Нехай ангели небесні нам любов несуть,
Небесною молитвою від Сатани врятують,
Моли Діву Марію про здоров’я і щастя,
Вона прожене всі напасті!

***

Миру, легкості і всіх земних благ,
І гармонії твоїй душі,
З Успінням Пресвятої Богородиці тебе,
Щоб судилося збутися мріям твоїм!

***

Бажаю, щоб Богородиця
У всіх справах вам допомагала.
Від усіх негараздів і смутку
Все життя оберігала.

Календар церковних свят у вересні 2020

У вересні 2020 буде мало церковних свят.

У першому місяці осені православні християни відзначать велике церковне свято, яке є одним з 12 найважливіших дат — це Різдво Пресвятої Богородиці 21 вересня. У цей день народилася Діва Марія.

Факти ICTV склали календар церковних свят у вересні 2020.

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