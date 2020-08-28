28 серпня віруючі відзначать Успіння Пресвятої Богородиці.

Дата присвячується закінченню життя Діви Марії на землі. Її почали відзначати ще в IV столітті у Візантії.

29 серпня закінчиться Успенський піст, але 28 серпня він буде найсуворішим.

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СМС або листівки з Успінням Пресвятої Богородиці порадують ваших родичів і друзів.

Факти ICTV зібрали найкращі СМС-привітання з Успінням Пресвятої Богородиці.

Пресвяту Богородицю ми вшановуємо,

Її Успіння сьогодні згадуємо.

Вам щиро бажаємо миру та щастя,

Хай незгоди покинуть вас назавжди!

***

Я вас зі святом великим й світлим вітаю.

У День Успіння Пресвятої Богородиці

Миру всім бажаю!

***

Нехай ангели небесні нам любов несуть,

Небесною молитвою від Сатани врятують,

Моли Діву Марію про здоров’я і щастя,

Вона прожене всі напасті!

***

Миру, легкості і всіх земних благ,

І гармонії твоїй душі,

З Успінням Пресвятої Богородиці тебе,

Щоб судилося збутися мріям твоїм!

***

Бажаю, щоб Богородиця

У всіх справах вам допомагала.

Від усіх негараздів і смутку

Все життя оберігала.

Календар церковних свят у вересні 2020

У вересні 2020 буде мало церковних свят.

У першому місяці осені православні християни відзначать велике церковне свято, яке є одним з 12 найважливіших дат — це Різдво Пресвятої Богородиці 21 вересня. У цей день народилася Діва Марія.

Факти ICTV склали календар церковних свят у вересні 2020.