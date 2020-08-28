28 серпня віруючі відзначать Успіння Пресвятої Богородиці.
Дата присвячується закінченню життя Діви Марії на землі. Її почали відзначати ще в IV столітті у Візантії.
29 серпня закінчиться Успенський піст, але 28 серпня він буде найсуворішим.
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СМС або листівки з Успінням Пресвятої Богородиці порадують ваших родичів і друзів.
Факти ICTV зібрали найкращі СМС-привітання з Успінням Пресвятої Богородиці.
Пресвяту Богородицю ми вшановуємо,
Її Успіння сьогодні згадуємо.
Вам щиро бажаємо миру та щастя,
Хай незгоди покинуть вас назавжди!
***
Я вас зі святом великим й світлим вітаю.
У День Успіння Пресвятої Богородиці
Миру всім бажаю!
***
Нехай ангели небесні нам любов несуть,
Небесною молитвою від Сатани врятують,
Моли Діву Марію про здоров’я і щастя,
Вона прожене всі напасті!
***
Миру, легкості і всіх земних благ,
І гармонії твоїй душі,
З Успінням Пресвятої Богородиці тебе,
Щоб судилося збутися мріям твоїм!
***
Бажаю, щоб Богородиця
У всіх справах вам допомагала.
Від усіх негараздів і смутку
Все життя оберігала.
Календар церковних свят у вересні 2020
У вересні 2020 буде мало церковних свят.
У першому місяці осені православні християни відзначать велике церковне свято, яке є одним з 12 найважливіших дат — це Різдво Пресвятої Богородиці 21 вересня. У цей день народилася Діва Марія.
Факти ICTV склали календар церковних свят у вересні 2020.