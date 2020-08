Постапокаліптична рольова гра Wasteland 3 вийшла на PlayStation 4, Xbox One та на PC.

Гравцям пропонують очолити загін пустельних рейнджерів, які повинні відродити людство після ядерної війни. Обіцяна глибока покрокова тактична бойова система змінюється в залежності від ухвалених рішень, історія, повна несподіваних поворотів і суворих моральних дилем.

До слова, краудфандингова кампанія зі збору коштів на створення Wasteland 3 закінчилася у 2016 році. Розробники займалися грою чотири роки.

Їхня праця не булу марною. Критики досить високо оцінили гру: 85 балів на Metacritic, в Steam 80% позитивних відгуків.

У що пограти у серпні 2020

У серпні 2020 вже вийшло три відеогри, на які варто звернути увагу. Серед них, гра для фанатів єдиноборств – UFC, відеогра у жанрі інтерактивного кіно Tell Me Why.

Також готується реліз самурайської саги Samurai Jack: Battle Through Time.