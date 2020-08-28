У п’ятницю, 28 серпня, Місяць перебуває в знаку Козеріг. Це 10 місячний день.

У цей період у багатьох буде підвищена концентрація уваги, тому рекомендується не відкладати на інший день те, що можна зробити сьогодні.

Сприятливий час для невеликої подорожі, а також для оздоровлення.

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28 астрологи рекомендують бути наполегливими і не боятися ризикувати. Також не варто відкладати на інший день серйозні розмови з начальством і близькими.

У 10 місячний день в грошових питаннях також не все добре. Велика ймовірність затримки в отриманні прибутку, можливі і збитки.

Це день боротьби з негативними думками і спокусами. Можливе загострення конфліктів.

Загалом у місячному календарі на серпень 2020 буде багато як сприятливих днів, так і нейтральних.