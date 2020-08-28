Яку зачіску вибрати на 1 вересня – питання, над яким думають модниці різного віку, від першокласниць до випускниць. Початок нового навчального року не за горами. І якщо в Україні не продовжать карантин, то вже через місяць школярі повернуться за парти.

Факти ICTV підготували ідеї для зачісок на 1 вересня, які підійдуть школярам всіх класів, і ціни на послуги перукарів в Києві.

Варіанти зачісок для школярок

Коси

Кіски завжди виглядають охайно. Цей варіант зачіски підійде будь-якій дівчинці. Тим паче нині у мережі величезна кількість варіантів цієї традиційної зачіски.

Оригінальним варіантом буде коса-водоспад. Ця зачіска виглядає вишукано і цікаво.

Також можна заплести пишну французьку косу. Можна заплести одну, дві і більше кісок, а також розмістити їх будь-яким способом.

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Хвіст

Класика серед зачісок – хвіст. Існує величезна кількість варіантів хвостів.

Можна зробити оригінальний кінський хвіст. Він підійде власницям кучерявого волосся.

Крім того, є й інші варіанти цієї зачіски з розподілами на секції і різними візерунками з волосся. Її можна зробити дівчатам з прямим волоссям.

Пучок

Величезною популярністю серед модниць різного віку користуються пучки. Школяркам можна зробити високий і низький, об’ємний і строгий пучок.

Чудовим варіантом для школярок будуть космічні пучки. Образ учениць молодшої школи вони зроблять цікавішим, а старшокласниця додадуть романтичності.

Також можна зробити один пучок у вигляді квітки. Для цього попередньо потрібно буде заплести косу.

Крім того, можна придбати стрічки і вплести їх у волосся, а також прикрасити волосся традиційними бантами.

Ціни на зачіски у Києві

Такі зачіски можна зробити самостійно або ж звернутися за допомогою до мам або сестер.

Також можна піти до майстра. Однак ціни на послуги перукарів в столиці кусаються. Вартість послуг залежить від місцезнаходження і популярності салону, рівня майстра і складності самої зачіски.

Зробити зачіску у майстра в Києві коштує в середньому 400-600 грн, у топ-майстра – 400-850 грн. Якщо підшукати салон на околиці міста, то зачіску дитині можна зробити від 250 грн.

Якщо ж таку зачіску віднесуть до послуг для особливих випадків, то батькам доведеться заплатити більше: майстру – від 500 грн, топ-майстру – від 700 грн.

Окремий прайс існує для плетінь: у майстра і у топ-майстра це коштуватиме від 200 до 400 грн.

Початок навчального року у школах

У МОН розповіли, як буде проходити навчання в школах з 1 вересня 2020 року.

У регіонах, де буде фіксуватися поліпшення епідситуації, діти підуть до шкіл і сядуть за парти.

В областях з великим добовим приростом введть заборону на відвідування навчальних закладів.