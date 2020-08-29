В Україні 29 серпня відзначають День авіації. За церковним календарем, віряни святкують Горіховий Спас.

Третій (Горіховий) Спас встановлений православною церквою на честь перенесення із Едесси до Константинополя Нерукотворного образу Ісуса Христа. У народі свято ознаменується збором врожаю та підготовкою до зими.

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Іменини: Олександр, Ганна, Герасим, Лаврентій, Степан, Яків.

Прикмети на 29 серпня

Якщо сьогодні буде гроза, то осінь буде теплою.

Скільки горіхів зможете зібрати у цей день, таким буде наступний урожай.

Яким на смак буде перший горіх, таким і наступний рік буде: стиглий і солодкий горіх – до великого кохання, недозрілий – до важливої новини, гнилий – до біди, а гіркий – до проблем.

Що неможна робити 29 серпня

Не відмовляйте у їжі та милостині бідним і мандрівним.

Неможна сваритися та бажати комусь зла.

Краще не займатися важкою фізичною роботою.

Календар свят на вересень 2020

Окрім православних свят, у календарі свят на вересень 2020 є чимало важливих дат.

Щороку в другу суботу вересня в Україні відзначається День українського кіно.

У 2020 році свято припадає на 12 вересня.