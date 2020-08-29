День далекобійника 2020 припадає на суботу – 29 серпня. Свято змінює дату щороку, однак випадає на останню суботу серпня.

В Україні вже є День автолюбителя, однак День далекобійника відзначають для того, щоб підкреслити важливу роль водіїв вантажівок далекого прямування.

Часто далекобійники зустрічають своє професійне свято у дорозі, але у них завжди знайдеться кілька хвилин, аби подивитися привітання з Днем далекобійника від рідних.

Читайте: ЄС затвердив нові правила роботи та відпочинку для далекобійників

Ось вам кілька картинок, які піднімуть настрій вашим знайомим.

Свята у вересні

У вересні 2020 українці відпочиватимуть вісім днів. Водночас державних свят, які б випали на будній день та стали вихідними – у цьому місяці немає.

На 27 вересня припадає одразу три свята – День машинобудівника, День туризму і День вихователя.