PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

День далекобійника: найкращі листівки з привітаннями

День далекобійника 2020 припадає на суботу – 29 серпня. Свято змінює дату щороку, однак випадає на останню суботу серпня.

В Україні вже є День автолюбителя, однак День далекобійника відзначають для того, щоб підкреслити важливу роль водіїв вантажівок далекого прямування.

Часто далекобійники зустрічають своє професійне свято у дорозі, але у них завжди знайдеться кілька хвилин, аби подивитися привітання з Днем далекобійника від рідних.

Читайте: ЄС затвердив нові правила роботи та відпочинку для далекобійників

Ось вам кілька картинок, які піднімуть настрій вашим знайомим.

День далекобійника - привітання

День далекобійника - привітанняДень далекобійника - привітанняДень далекобійника - привітанняДень далекобійника - привітання

Свята у вересні

У вересні 2020 українці відпочиватимуть вісім днів. Водночас державних свят, які б випали на будній день та стали вихідними – у цьому місяці немає.

На  27 вересня припадає одразу три свята –  День машинобудівника, День туризму і День вихователя.

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка