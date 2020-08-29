День далекобійника 2020 припадає на суботу – 29 серпня. Свято змінює дату щороку, однак випадає на останню суботу серпня.
В Україні вже є День автолюбителя, однак День далекобійника відзначають для того, щоб підкреслити важливу роль водіїв вантажівок далекого прямування.
Часто далекобійники зустрічають своє професійне свято у дорозі, але у них завжди знайдеться кілька хвилин, аби подивитися привітання з Днем далекобійника від рідних.
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Ось вам кілька картинок, які піднімуть настрій вашим знайомим.
Свята у вересні
У вересні 2020 українці відпочиватимуть вісім днів. Водночас державних свят, які б випали на будній день та стали вихідними – у цьому місяці немає.
На 27 вересня припадає одразу три свята – День машинобудівника, День туризму і День вихователя.