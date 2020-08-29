Щороку в останню суботу серпня в Україні відзначають День далекобійника. У 2020 році він припадає на 29 серпня.

Далекобійники вже давно стали головними героями фільмів і серіалів, адже практично все своє життя вони проводять в дорозі. Тому історії, які з ними трапляються, точно варті уваги.

Але ця професія не настільки романтична, якою її описують. Бо далекобійник – це людина, яка одночасно стежить за станом автомобіля, вміє усувати несправності та підтримувати всі механізми в робочому стані.

Читайте: Календар церковних свят на вересень 2020

З нагоди свята Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем далекобійника в картинках, щоб ви могли побажати усім причетним легких рейсів і завжди щасливої дороги.

Попри те, що серпень вже добігає кінця, у першому осінньому місяці також є багато святкових дат, з якими варто привітати один одного.

А переглянути календар свят на вересень 2020 можна на Фактах ICTV.