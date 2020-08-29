PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Горіховий Спас 2020: що прийнято святити в церкві

Горіховий Спас відзначається 29 серпня. Це третє свято з цього циклу – ще є Медовий і Яблучний Спаси.

Горіховий Спас присвячується перенесенню нерукотворного образу Ісуса Христа з міста Едеси в Константинополь.

За переказами, важко хворий король Абгар послав до Ісуса художника, щоб той попросив Всевишнього приїхати і зцілити його. У разі, якщо Ісус не зможе приїхати, то художник спробує намалювати його портрет.

Зобразити Ісуса не вдалося, тому що його обличчя сяяло сильним світлом. Ісус притулив його до полотна, і воно відобразилося. Образ Ісуса зцілив короля. Після цього Абгар звернувся у віру.

Також Горіховий Спас символізує закінчення літа і прихід осені.

Читайте: Привітання з Горіховим Спасом 2020 у прозі

У цей день прийнято ходити до церкви і святити певні продукти. За день до свята закінчується Успенський піст, тому на столі можуть бути будь-які страви.

Що святять у церкві на Горіховий Спас 2020:

  • горіхи;
  • випічку, яка містить горіхи;
  • настоянку на горіхах;
  • мед з горіхами.

Традиції на Горіховий Спас

Горіховий Спас включає в себе безліч традицій. Наприклад, в цей день люди печуть перший хліб із зерна і горіхів нового врожаю і роблять горіхову настоянку на зиму.

Крім того, на святковому столі повинні бути присутніми мед і яблука.

Факти ICTV склали список традицій на Горіховий Спас.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка