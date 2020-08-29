Горіховий Спас відзначається 29 серпня. Це третє свято з цього циклу – ще є Медовий і Яблучний Спаси.

Горіховий Спас присвячується перенесенню нерукотворного образу Ісуса Христа з міста Едеси в Константинополь.

За переказами, важко хворий король Абгар послав до Ісуса художника, щоб той попросив Всевишнього приїхати і зцілити його. У разі, якщо Ісус не зможе приїхати, то художник спробує намалювати його портрет.

Зобразити Ісуса не вдалося, тому що його обличчя сяяло сильним світлом. Ісус притулив його до полотна, і воно відобразилося. Образ Ісуса зцілив короля. Після цього Абгар звернувся у віру.

Також Горіховий Спас символізує закінчення літа і прихід осені.

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У цей день прийнято ходити до церкви і святити певні продукти. За день до свята закінчується Успенський піст, тому на столі можуть бути будь-які страви.

Що святять у церкві на Горіховий Спас 2020:

горіхи;

випічку, яка містить горіхи;

настоянку на горіхах;

мед з горіхами.

Традиції на Горіховий Спас

Горіховий Спас включає в себе безліч традицій. Наприклад, в цей день люди печуть перший хліб із зерна і горіхів нового врожаю і роблять горіхову настоянку на зиму.

Крім того, на святковому столі повинні бути присутніми мед і яблука.

Факти ICTV склали список традицій на Горіховий Спас.