Горіховий Спас щороку українці святкують 29 серпня. Це останній з трьох спасів. Першим йде Маковія, другим Яблучний Спас, а третім Горіховий Спас.

Свято отримало таку назву, оскільки у цей період починає достигати ліщина та горіхи. Також у цей день, за традицією, українці пекли хліб. Через це у народі побутує інша назва цього свята – Хлібний Спас.

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Цього дня люди прощались з літом та починали активно займатись підготовкою до осені – робили заготівки, збирали горіхи та гриби.

Також вранці 29 серпня віряни ходять до церкви та святять яблука, хліб, горіхи та сезонні фрукти, щоб у домі завжди був достаток.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання з третім Горіховим Спасом у СМС.

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З Горіховим Спасом вітаємо! Достатку та щастя вашій родині бажаємо. Міцного здоров’я, благополуччя та багатого столу. Зі святом!

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Зі святом! Нехай усі в родині будуть щасливі, здорові та усміхнені. З Горіховим Спасом!

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З Горіховим Спасом! Бажаємо щастя, достатку, радісних митей щодня та веселого свята.

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З Третім Горіховим Спасом! Нехай у вашому домі зажди буде сміх та радість, а невдачі та нещастя обходять вас стороною.

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З Горіховим Третім Спасом вітаємо! Бажаємо здоров’я, щастя та успіху вам та вашій родині.

Традиція святкування Горіхового Спасу

За традиціями Горіхового Спасу, 29 серпня українці пекли хліб та робили горіхову настоянку на зиму, тому це свято і отримало таку назву.

Також на святковому столі завжди мали стояти яблука та мед, оскільки перед Третім Спасом були свята Маковія та Яблучний Спас. Після Горіхового Спасу усі починали робити заготівлі на зиму, збирали гриби та горіхи.