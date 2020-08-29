Гороскоп на 29 серпня 2020 для всіх знаків зодіаку нагадує Стрільцям, що іноді потрібно вміти зупинятися, а Левам пропонує віддати всі рішення в руки перевірених людей.

Овен

П’ятірка чаш

Вихідні Овни зустрічають сумними і невеселими. Вам здається, ви зробили не все, що могли, працювали не так, як повинні були. Це не так. Озирніться ще раз уважніше на тиждень, що минув. Навіть якщо він вам не подобається – є ще два дні, щоб все виправити.

Телець

Вісімка пентаклів

Тельці в гороскопі на 29 серпня для всіх знаків зодіаку – найвпевненіший у собі з усіх знаків. Ви знаєте, чого хочете, знаєте, як туди дістатися, знаєте, коли і що вам краще робити. Іншим варто повчитися – сьогодні вам не потрібна нічия допомога.

Близнюки

Закохані

Для Близнюків сьогодні найголовніше – зібратися докупи і зрозуміти, чого вони хочуть. Усередині вас багато трапляється окремо одне від одного, і сьогодні це буде грати проти вас, тому що вами намагатимуться маніпулювати всі, хто завгодно. Знайте свої слабкі сторони.

Рак

Королева пентаклів

Гороскоп на 29 серпня 2020 радить Ракам присвятити день собі і тому, що навколо вас. Прибирайте, готуйте, пересадіть квітку, якій давно тісно в старому горщику. Всі сили, які ви вкладете в затишок, ви вкладаєте в своє майбутнє.

Лев

Сімка чаш

Левів сьогодні пригнічує необхідність вибору. Здається, що варіантів занадто багато, а який з них кращий – незрозуміло. Довірте вибір комусь іншому, інакше проведете за цим весь день.

Діва

Рицар мечів

Без зволікання і зайвих думок Діви кидаються захищати те, у що вірять. Гороскоп на 29 серпня для всіх знаків зодіаку просить вас бути трохи обережніше. Захищайте важливе, а не все підряд. Інакше у вас швидко закінчаться всі сили.

Терези

Паж пентаклів

У Терезів амбітні плани на цей день. Ви не збираєтеся встигнути все, а націлені влаштувати все так, щоб вам було добре. Це відмінна і досяжна мета. Якщо вийде, то заряду енергії від цього дня вистачить ще надовго.

Скорпіон

Сімка пентаклів

Сьогодні Скорпіонам потрібно просто відпочити. Відкладіть усі справи, перенесіть занадто складні плани на тиждень вперед. Ви зробили за минулий тиждень все, що змогли. Тепер дайте собі подихати.

Стрілець

Перевернута Помірність

Найскладніше для Стрільців за гороскопом на 29 серпня 2020 для всіх знаків зодіаку вміти вчасно зупинятися. Вам буде хотітися всього і відразу. Не забувайте запитувати себе, а чи потрібно вам все, і чи потрібно воно зараз.

Козеріг

Перевернута Четвірка чаш

Козероги сьогодні раптом згадують про те, що вже майже осінь. Саме тепер у вас ще є можливість зробити максимум з того, що ви відкладали. Пориньте в залишок літнього життя, і нехай вам в ньому буде добре.

Водолій

Смерть

У Водоліїв сьогодні день виправлення помилок і підведення підсумків. Озирніться на те, якими ви були, згадайте, якими хотіли бути. Якщо все ще хочете, продовжуйте те, що ви робите. Якщо щось змінилося – намітьте собі новий курс.

Риби

Десятка посохів

Риби взялися за велику і складну справу багато днів тому. Сьогодні вона закінчиться, і ви вперше за довгий час відчуєте, що вільні. З цієї своєю свободою робіть, що хочете. Але найкраще за все відпочиньте трохи, перш, ніж братися за нове зобов’язання.

Місячний календар на вересень

Місячний календар на вересень 2020 прогнозує багато сприятливих днів для налагодження бізнесу та поліпшення фінансового становища. У першу половину місяця найкраще вирішувати різноманітні питання щодо бізнесу та підписувати угоди, які обов’язково стануть успішними.