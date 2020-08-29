Компанія Маска успішно імплантувала бездротовий чіп в організм поросятка

Біотехнологічна компанія Ілона Маска Neuralink змогла успішно імплантувати бездротовий чіп в організм поросятка.

Цей чіп має назву Link, його використовують для підʼєднання мозку тварини до компʼютера. Така технологія може допомогти у лікуванні пошкоджень мозку та інших розладів.

Діаметр чіпа становить 23 мм та імплантується під шкіру.

– Це як Fitbit (фітнес-браслет, – Ред.) у вашому черепі з крихітними дротами, – зазначив Маск.

Читайте: SpaceX відправляє чергову партію супутників Starlink – коли запланований старт

Link імплантували трьом поросятам і зчитували їхню мозкову активність. За словами Маска, всі тварини здорові, щасливі та не відрізняються від звичайний поросят.

Також видалення імпланта не впливає на функції нервової системи — одній із свинок чіп уже видалили і тварина добре почувається.

Статки Ілона Маска

17 серпня акції Tesla зросли на 11,2%, в результаті чого власний капітал засновника компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска збільшився на $7 млрд до $83,6 млрд.

Завдяки значному приросту в ціні акцій 49-річний підприємець посідає п’яте місце в списку найбагатших людей у світі.

Вперше Маск піднявся на п’яте місце наприкінці липня, коли його власний капітал перевищив $74 млрд, але незабаром його обігнав індійський нафтогазовий магнат Мукеш Амбані.