Погода на 29 серпня 2020 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Синоптики на суботу, 29 серпня, в Україні прогнозують досить ясну погоду, без опадів.

На Заході країни хмарна з проясненнями погода. Температура вдень 25°-30°, вночі 10°-13°.

У північних регіонах також очікується досить ясна погода. Повітря вдень прогріється до 28° вдень і 14° вночі.

У центральних областях України без опадів, хмарно з проясненнями. Стовпчики термометрів покажуть 26°-31° вдень, 11°-14° вночі.

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На Сході 25-27 градусів тепла вдень, 11-15 вночі.

Жителям південних областей варто приготуватися до хмарної з проясненнями погоди. Повітря прогріється до 31° вдень і до 17° вночі.

Погода у вересні в Україні

Погода у вересні в Україні буде теплішою, ніж зазвичай. Середня місячна температура становитиме від +14 до +19, а в горах – до +12.

Синоптики Укргідрометцентру наголошують, що такі показники на один-два градуси вище середніх багаторічних значень, тобто перший місяць осені буде теплішим, ніж зазвичай.