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Факти / Lifestyle

Що не можна робити в Горіховий Спас 2020

Горіховий Спас відзначають 29 серпня. Він завершує цикл свят і означає остаточний прихід осені. Його ще називають Третім, Хлібним або Спасом на полотні.

Перший Спас (Маковія) православні святкували 14 серпня, а Другий (Яблучний) – 19 числа.

Третій Спас означає завершення жнив і дозрівання горіхів, тому в цей день традиційно печуть хліб з борошна нового врожаю і ходять в ліс за горіхами.

У церковному календарі – це день перенесення з Едеси до Константинополя Нерукотворного образу Христа.

За легендою, правитель Едесси Авгарь страждав на проказу. Він послав до Спасителя живописця Ананія з листом, в якому просив про зцілення. Ананій так і не зміг написати образ Христа, і тоді Господь попросив подати рушник і витер ним обличчя. На ньому відбився його лик. За допомогою цього образу зцілили царя. Звідси ще одна назва свята – Спаса на полотні.

Горіховий Спас – що не можна робити

  • Гріх лінуватися і відмовлятися від роботи. Потрібно збирати горіхи, молоти борошно, пекти хліб і робити соління на зиму.
  • Викидати або наступати на хлібні крихти.
  • Лаятися і бажати зла – весь негатив повернеться у потрійному розмірі.
  • Ходити в ліс без оберега – є ризик зустрітися з нечистою силою.
  • Заборонено відмовляти в допомозі бідним, хворим і дітям.
Горіховий Спас

Фото: Рixabay

Прикмети в Горіховий Спас

  • Знайти двійчатий або трійчастий горіх – прикмета, що скоро розбагатієте.
  • Багато горіхів у лісі – до гарного врожаю хліба наступного року.
  • Гарна погода на Горіхового Спаса – до короткої зими та ранньої весни.

Церковні свята у вересні 2020

У православному календарі на вересень 2020 менше свят, ніж у серпні, але є кілька важливих дат.

Перша з них – 11 вересня (Усікновення голови Іоанна Предтечі), Різдво Пресвятої Богородиці, яке відзначають 21 вересня, Воздвиження Хреста Господнього (27 вересня) та День пам’яті мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії (30 вересня).

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