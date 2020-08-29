У суботу, 29 серпня, Місяць перебуває в знаку Козеріг. Це 11 місячний день.

У цей день астрологи рекомендують більше часу присвятити відпочинку і вирішення проблем, які накопичилися за тиждень.

У багатьох 29 серпня будуть фінансові труднощі, проте астрологи рекомендують не надавати цьому значення і продовжувати йти до своїх цілей.

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Це вдалий час для духовних пошуків і творчості. Неприємні події якщо і трапляться, що само по собі малоймовірно, то будуть короткочасним.

Незважаючи на те, що цей день буде нейтральним для подорожей, варто все ж перенести поїздку на більш вдалий час.

Цей період характерний емоційними спалахами і виникаючими конфліктами.

Загалом у місячному календарі на серпень 2020 буде багато як сприятливих днів, так і нейтральних.