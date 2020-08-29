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Факти / Lifestyle

З Днем ангела Анни – найкращі привітання у листівках та СМС

День ангела Анни припадає на 29 серпня. Це ім’я означає благодать та милість Божа.

Однак іменини Анни святкують декілька разів на рік, а саме 38. Така велика кількість дат пов’язана з приуроченням дня ангела до різних святих з таким іменем та різними подіями в їхньому житті.

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Анни з дитинства добрі та справедливі. Зазвичай вони дуже доброзичливі та співчутливі, готові доглядати за кількома домашніми тваринками у домі та завжди допомагати близьким та рідним.

Також власниці цього імені вірні подруги та дружини, берегині домашнього вогнища та справжні господині.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання у смс та листівках для привітання з днем ангела Анни.

***

Анно, вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб радість та любов завжди були у твої душі. А ангел-охоронець не покидав тебе та оберігав.

***

З Днем ангела, Анно! Нехай твій ангел-охоронець слідує завжди за тобою та оберігає. Бажаю, щоб ти завжди відчувала підтримку та турботу.

***

Анно, вітаємо тебе з Днем ангела! Бажаємо радості у житті, більше посмішок та щасливих годин. Нехай усі нещастя обходять стороною, життя буде багатим, а здоров’я міцним.

***

З Днем ангела вітаємо,
Здоров’я міцного бажаємо,
Хороших та вірних друзів,
Безхмарних та радісних днів.
Світлого неба, щастя в усьому,
Та процвітання в твоєму житті.

***

З Днем ангела, Анно!
Щастя й любові тобі,
Міцного кохання, натхнення та віри,
Кожного дня та щогодини.

***

Вітаємо щиро сьогодні тебе,
Хай ангел тебе завжди береже.
Від горя, нещастя й тривоги,
Крилом захищає тебе.
Безхмарних днів та радості.
З Днем ангела, Анно!

День ангела Анни

День ангела Анни

День ангела Анни

День ангела Анни

День ангела Анни

День ангела Анни

29 серпня християни східного обряду також відзначають Горіховий спас. Віруючі йдуть до церкви і святять продукти. Заведено цей день проводити вдома з родиною і молитвою. Ми зібрали листівки з Горіховим спасом, щоб ви могли привітати близьких.

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