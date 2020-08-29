День ангела Анни припадає на 29 серпня. Це ім’я означає благодать та милість Божа.

Однак іменини Анни святкують декілька разів на рік, а саме 38. Така велика кількість дат пов’язана з приуроченням дня ангела до різних святих з таким іменем та різними подіями в їхньому житті.

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Анни з дитинства добрі та справедливі. Зазвичай вони дуже доброзичливі та співчутливі, готові доглядати за кількома домашніми тваринками у домі та завжди допомагати близьким та рідним.

Також власниці цього імені вірні подруги та дружини, берегині домашнього вогнища та справжні господині.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання у смс та листівках для привітання з днем ангела Анни.

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Анно, вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб радість та любов завжди були у твої душі. А ангел-охоронець не покидав тебе та оберігав.

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З Днем ангела, Анно! Нехай твій ангел-охоронець слідує завжди за тобою та оберігає. Бажаю, щоб ти завжди відчувала підтримку та турботу.

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Анно, вітаємо тебе з Днем ангела! Бажаємо радості у житті, більше посмішок та щасливих годин. Нехай усі нещастя обходять стороною, життя буде багатим, а здоров’я міцним.

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З Днем ангела вітаємо,

Здоров’я міцного бажаємо,

Хороших та вірних друзів,

Безхмарних та радісних днів.

Світлого неба, щастя в усьому,

Та процвітання в твоєму житті.

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З Днем ангела, Анно!

Щастя й любові тобі,

Міцного кохання, натхнення та віри,

Кожного дня та щогодини.

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Вітаємо щиро сьогодні тебе,

Хай ангел тебе завжди береже.

Від горя, нещастя й тривоги,

Крилом захищає тебе.

Безхмарних днів та радості.

З Днем ангела, Анно!

29 серпня християни східного обряду також відзначають Горіховий спас. Віруючі йдуть до церкви і святять продукти. Заведено цей день проводити вдома з родиною і молитвою. Ми зібрали листівки з Горіховим спасом, щоб ви могли привітати близьких.