День ангела Анни припадає на 29 серпня. Це ім’я означає благодать та милість Божа.
Однак іменини Анни святкують декілька разів на рік, а саме 38. Така велика кількість дат пов’язана з приуроченням дня ангела до різних святих з таким іменем та різними подіями в їхньому житті.
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Анни з дитинства добрі та справедливі. Зазвичай вони дуже доброзичливі та співчутливі, готові доглядати за кількома домашніми тваринками у домі та завжди допомагати близьким та рідним.
Також власниці цього імені вірні подруги та дружини, берегині домашнього вогнища та справжні господині.
Факти ICTV зібрали найкращі привітання у смс та листівках для привітання з днем ангела Анни.
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Анно, вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб радість та любов завжди були у твої душі. А ангел-охоронець не покидав тебе та оберігав.
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З Днем ангела, Анно! Нехай твій ангел-охоронець слідує завжди за тобою та оберігає. Бажаю, щоб ти завжди відчувала підтримку та турботу.
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Анно, вітаємо тебе з Днем ангела! Бажаємо радості у житті, більше посмішок та щасливих годин. Нехай усі нещастя обходять стороною, життя буде багатим, а здоров’я міцним.
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З Днем ангела вітаємо,
Здоров’я міцного бажаємо,
Хороших та вірних друзів,
Безхмарних та радісних днів.
Світлого неба, щастя в усьому,
Та процвітання в твоєму житті.
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З Днем ангела, Анно!
Щастя й любові тобі,
Міцного кохання, натхнення та віри,
Кожного дня та щогодини.
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Вітаємо щиро сьогодні тебе,
Хай ангел тебе завжди береже.
Від горя, нещастя й тривоги,
Крилом захищає тебе.
Безхмарних днів та радості.
З Днем ангела, Анно!
29 серпня християни східного обряду також відзначають Горіховий спас. Віруючі йдуть до церкви і святять продукти. Заведено цей день проводити вдома з родиною і молитвою. Ми зібрали листівки з Горіховим спасом, щоб ви могли привітати близьких.