День далекобійника зазвичай відзначають в останню суботу серпня, а в 2020 році свято припадає на 29 число.

Це свято неофіційне, тому сказати, коли саме він з’явилося складно.

Професія зародилася і розвивалася у таких країнах, як США, Канада, Австралія, а потім поширилася на Європу та решту світу.

Водії вантажівок більшу частину свого життя проводять у дорозі в специфічних умовах, тому професія породила особливу субкультуру.

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Якщо у вас є знайомі представники цієї професії, то не забудьте їх привітати. Для цього Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем далекобійника.

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З Днем далекобійника! Від рейсу до рейсу ти ледве встигаєш відпочити. Викраде свято сили? Навпаки, обдарує ними! Тому, поспішай до столу, за яким тобі відведено почесне місце, келих піднімай вище, посміхайся і неодмінно поділися з нами якою-небудь цікавою історією!

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У День далекобійника привітання я адресую людині, яка доставить будь-який вантаж у будь-яку точку землі, було б лише розумно часу в запасі, та не підвів мотор і інші складові машини! Враховуючи специфіку вашої роботи, я бажаю тобі ніколи не позіхати та бути завжди бадьорим.

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Всіх, хто вдома або в дорозі.

Щоб вас залишили тривоги.

З Днем далекобійника сьогодні вітаю.

Надійний шлях скоріше знайти бажаю.

Календар свят на вересень 2020

У календарі свят на вересень 2020 є чимало важливих дат.

Щороку в другу суботу вересня в Україні відзначається День українського кіно. У 2020 році свято припадає на 12 вересня.