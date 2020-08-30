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2 096 за добу: в Україні знизилася кількість нових випадків Covid-19

В Україні 30 серпня зафіксували 2 096 нових випадків коронавірусу.

Всього в країні вірус підтвердили у 119 074 українців.

За час пандемії померли від хвороби 2 527 осіб, за добу – 35.

Одужати вдалося 56 734 пацієнтам.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Найбільша кількість виявлених випадків Covid-19 зафіксована в Харківській (198), Львівській (188), Одеській (173), Івано-Франківській (171) і Тернопільській (160) областях.

Найбільше тих, хто одужав у Харківській області (111).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 3 948 випадків;
  • Волинська область — 5 417 випадків;
  • Дніпропетровська область — 2 306 випадків;
  • Донецька область — 1 416 випадків;
  • Житомирська область — 3 213 випадків;
  • Закарпатська область — 7 456 випадків;
  • Запорізька область — 1 558 випадків;
  • Івано-Франківська область — 9 014 випадків;
  • Кіровоградська область — 810 випадків;
  • м. Київ — 13 093 випадки;
  • Київська область — 5 580 випадків;
  • Львівська область — 14 356 випадків;
  • Луганська область — 312 випадків;
  • Миколаївська область — 1 169 випадків;
  • Одеська область — 7 094 випадки;
  • Полтавська область — 770 випадків;
  • Рівненська область — 9 098 випадків;
  • Сумська область — 1 456 випадків;
  • Тернопільська область — 5 865 випадків;
  • Харківська область — 8 889 випадків;
  • Херсонська область — 392 випадки;
  • Хмельницька область — 2 402 випадки;
  • Чернівецька область — 10 145 випадків;
  • Черкаська область — 1 538 випадків;
  • Чернігівська область — 1 777 випадків.

Міста, в яких найбільше дотримується самоізоляція:

  • Львів – 18,32%;
  • Київ – 17,85%;
  • Чернівці – 16,56%;
  • Ужгород – 15,89%;
  • Івано-Франківськ – 15,38%.

Статистика коронавірусу в Україні 29 серпня

За статистикою коронавірусу в Україні 29 серпня, в країні зафіксували черговий антирекорд – 2 481 новий хворий за добу.

Всього за час пандемії вірус підтвердили у 116 978 українців.

Помер від вірусу 2 492 людини, одужати вдалося 56 138 громадянам країни.

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