В Україні 30 серпня зафіксували 2 096 нових випадків коронавірусу.

Всього в країні вірус підтвердили у 119 074 українців.

За час пандемії померли від хвороби 2 527 осіб, за добу – 35.

Одужати вдалося 56 734 пацієнтам.

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Найбільша кількість виявлених випадків Covid-19 зафіксована в Харківській (198), Львівській (188), Одеській (173), Івано-Франківській (171) і Тернопільській (160) областях.

Найбільше тих, хто одужав у Харківській області (111).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 3 948 випадків;

Волинська область — 5 417 випадків;

Дніпропетровська область — 2 306 випадків;

Донецька область — 1 416 випадків;

Житомирська область — 3 213 випадків;

Закарпатська область — 7 456 випадків;

Запорізька область — 1 558 випадків;

Івано-Франківська область — 9 014 випадків;

Кіровоградська область — 810 випадків;

м. Київ — 13 093 випадки;

Київська область — 5 580 випадків;

Львівська область — 14 356 випадків;

Луганська область — 312 випадків;

Миколаївська область — 1 169 випадків;

Одеська область — 7 094 випадки;

Полтавська область — 770 випадків;

Рівненська область — 9 098 випадків;

Сумська область — 1 456 випадків;

Тернопільська область — 5 865 випадків;

Харківська область — 8 889 випадків;

Херсонська область — 392 випадки;

Хмельницька область — 2 402 випадки;

Чернівецька область — 10 145 випадків;

Черкаська область — 1 538 випадків;

Чернігівська область — 1 777 випадків.

Міста, в яких найбільше дотримується самоізоляція:

Львів – 18,32%;

Київ – 17,85%;

Чернівці – 16,56%;

Ужгород – 15,89%;

Івано-Франківськ – 15,38%.

Статистика коронавірусу в Україні 29 серпня

За статистикою коронавірусу в Україні 29 серпня, в країні зафіксували черговий антирекорд – 2 481 новий хворий за добу.

Всього за час пандемії вірус підтвердили у 116 978 українців.

Помер від вірусу 2 492 людини, одужати вдалося 56 138 громадянам країни.