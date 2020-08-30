В Україні 30 серпня зафіксували 2 096 нових випадків коронавірусу.
Всього в країні вірус підтвердили у 119 074 українців.
За час пандемії померли від хвороби 2 527 осіб, за добу – 35.
Одужати вдалося 56 734 пацієнтам.
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Найбільша кількість виявлених випадків Covid-19 зафіксована в Харківській (198), Львівській (188), Одеській (173), Івано-Франківській (171) і Тернопільській (160) областях.
Найбільше тих, хто одужав у Харківській області (111).
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 3 948 випадків;
- Волинська область — 5 417 випадків;
- Дніпропетровська область — 2 306 випадків;
- Донецька область — 1 416 випадків;
- Житомирська область — 3 213 випадків;
- Закарпатська область — 7 456 випадків;
- Запорізька область — 1 558 випадків;
- Івано-Франківська область — 9 014 випадків;
- Кіровоградська область — 810 випадків;
- м. Київ — 13 093 випадки;
- Київська область — 5 580 випадків;
- Львівська область — 14 356 випадків;
- Луганська область — 312 випадків;
- Миколаївська область — 1 169 випадків;
- Одеська область — 7 094 випадки;
- Полтавська область — 770 випадків;
- Рівненська область — 9 098 випадків;
- Сумська область — 1 456 випадків;
- Тернопільська область — 5 865 випадків;
- Харківська область — 8 889 випадків;
- Херсонська область — 392 випадки;
- Хмельницька область — 2 402 випадки;
- Чернівецька область — 10 145 випадків;
- Черкаська область — 1 538 випадків;
- Чернігівська область — 1 777 випадків.
Міста, в яких найбільше дотримується самоізоляція:
- Львів – 18,32%;
- Київ – 17,85%;
- Чернівці – 16,56%;
- Ужгород – 15,89%;
- Івано-Франківськ – 15,38%.
Статистика коронавірусу в Україні 29 серпня
За статистикою коронавірусу в Україні 29 серпня, в країні зафіксували черговий антирекорд – 2 481 новий хворий за добу.
Всього за час пандемії вірус підтвердили у 116 978 українців.
Помер від вірусу 2 492 людини, одужати вдалося 56 138 громадянам країни.