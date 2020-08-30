День шахтаря 2020: привітання в картинках

День шахтаря 2020 українці відзначать 30 серпня. Щорічно ця дата припадає на останню неділю серпня.

Свято з’явилося в Україні завдяки указу першого президента Леоніда Кравчука в 1993 році.

Дата була заснована, щоб підтримати працівників вугільної промисловості, чия професія є однією з найскладніших, найнебезпечніших для здоров’я і життя.

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У цей день необхідно привітати всіх, хто, ризикуючи життям видобуває для країни “чорне золото”.

Факти ICTV зробили унікальні картинки до Дня шахтаря.

Календар свят на 2020 рік

В Україні щорічно відзначається безліч свят. Їх прийнято розділяти на державні і неофіційні.

Перші дарують українцям додаткові вихідні і відзначаються на загальнонаціональному рівні, а другі нагадують про важливі професії або дні в історії.

Повний календар свят на 2020 рік дивіться у матеріалі Фактів ICTV.