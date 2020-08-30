30 серпня в Україні святкують День шахтаря 2020. Православні у цей день мають вшановувати великомученика Мирона, який жив у давній Греції та допомагав вдовам та сиротам.

Свято шахтарів почали відзначати з 1935 року, коли гірник з Донбасу Олексій Стаханов встановив рекорд за кількістю видобутого вугілля. З того часу, остання неділя серпня вважається Днем шахтаря.

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30 серпня не можна:

свататись чи гуляти весілля;

невдалий день для ворожіння;

уникали дивитись довго у дзеркало.

У цей день потрібно давати милостиню та допомагати нужденним. 30 серпня словяни намагалися вирізати пагони малини, які цього року вже принесли свої плоди.

Іменини відзначають: Мирон, Павло, Уляна, Пилип, Юлія.

Народні прикмети:

останній журавель полетів – значить, на свято Покрови буде холодно;

гарна погода – зібраного врожаю і запасів вистачить для того, щоб перезимувати.

Події 30 серпня:

1873 – відкрили Землю Франца-Йосипа;

1918 – Фанні Каплан вчинила замах на Володимира Леніна;

1937 – український революціонер Панас Любченко застрелив себе і свою дружину у знак протесту проти розвитку культу особи у СРСР;

1963 – політичні керівники СРСР і США встановили телефонний зв’язок між собою;

1995 – відбулась презентація браузера Opera.

Календар церковних свят на вересень 2020

У календарі церковних свят на вересень 2020 православні християни святкуватимуть два великих церковних свята – Різдво Пресвятої Богородиці та Воздвиження Хреста Господнього.

Обидва свята належать до списку 12 найважливіших дат.