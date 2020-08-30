30 серпня в Україні святкують День шахтаря 2020. Православні у цей день мають вшановувати великомученика Мирона, який жив у давній Греції та допомагав вдовам та сиротам.
Свято шахтарів почали відзначати з 1935 року, коли гірник з Донбасу Олексій Стаханов встановив рекорд за кількістю видобутого вугілля. З того часу, остання неділя серпня вважається Днем шахтаря.
Читайте: Календар державних свят на 2020 рік
30 серпня не можна:
- свататись чи гуляти весілля;
- невдалий день для ворожіння;
- уникали дивитись довго у дзеркало.
У цей день потрібно давати милостиню та допомагати нужденним. 30 серпня словяни намагалися вирізати пагони малини, які цього року вже принесли свої плоди.
Іменини відзначають: Мирон, Павло, Уляна, Пилип, Юлія.
Народні прикмети:
- останній журавель полетів – значить, на свято Покрови буде холодно;
- гарна погода – зібраного врожаю і запасів вистачить для того, щоб перезимувати.
Події 30 серпня:
- 1873 – відкрили Землю Франца-Йосипа;
- 1918 – Фанні Каплан вчинила замах на Володимира Леніна;
- 1937 – український революціонер Панас Любченко застрелив себе і свою дружину у знак протесту проти розвитку культу особи у СРСР;
- 1963 – політичні керівники СРСР і США встановили телефонний зв’язок між собою;
- 1995 – відбулась презентація браузера Opera.
Календар церковних свят на вересень 2020
У календарі церковних свят на вересень 2020 православні християни святкуватимуть два великих церковних свята – Різдво Пресвятої Богородиці та Воздвиження Хреста Господнього.
Обидва свята належать до списку 12 найважливіших дат.
Різдво Пресвятої Богородиці припадає на 21 вересня, а Воздвиження Хреста на 27 вересня.