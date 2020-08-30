День Шахтаря в Україні відзначають з 1993 року в останню неділю серпня. У 2020 році свято припадає на 30 серпня.
Його символом став Олексій Стаханов, який у ніч з 30 на 31 серпня 1935 року встановив рекорд у видобутку вугілля за зміну.
У деяких населених пунктах на Донбасі у цей день також відзначають дні міста.
Читайте: Календар неофіційних свят на 2020 рік
Факти ICTV зібрали кращі привітання в СМС для працівників вугільної промисловості України.
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Шахтарю мої вітання,
Щоб збувались всі бажання,
Щоб вам в шахті лиш везло,
Щоб обходило вас зло!
Щоб дружина вас любила,
Кожен день боготворила,
Щоб сім’ю оберігала,
Їсти вчасно вам давала!
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Шахтарем бути почесно дуже,
Ти життям це довів,
Медалей ряд і слави орден,
Чим не підземний генерал!
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Нехай їм легше живеться,
Тим, хто шахтарями зветься,
У цю святкову дату
Побажаємо їм великої зарплати.
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Бажаємо Вам в підземних переходах
Неодмінно скарб знайти,
Ви вугілля добуваєте на благо народу
Нехай не зустрінуться перешкоди на шляху!
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Це – справжні чоловіки,
Для невдоволення не шукають причини.
Мовчки вугілля дають на гора.
Вітаємо їх з Днем шахтаря!
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Шахтарів я всіх вітаю,
І бажаю їм добра,
Більше світлого бажаю,
Де вугілля й чорнота!
Свята у вересні 2020
У вересні також буде чимало професійних свят. Зокрема – у працівників нафтопереробної промисловості, машинобудівників, рятувальників, винахідників, фармацевтів та лісників.
Повний календар свят на вересень 2020 дивіться на Фактах ICTV.
Буде багато і церковних свят. Два з них належать до списку 12 найбільш важливих дат – Різдво Пресвятої Богородиці (21 вересня) і Воздвиження Хреста Господнього (27 вересня).