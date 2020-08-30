День Шахтаря в Україні відзначають з 1993 року в останню неділю серпня. У 2020 році свято припадає на 30 серпня.

Його символом став Олексій Стаханов, який у ніч з 30 на 31 серпня 1935 року встановив рекорд у видобутку вугілля за зміну.

У деяких населених пунктах на Донбасі у цей день також відзначають дні міста.

Читайте: Календар неофіційних свят на 2020 рік

Факти ICTV зібрали кращі привітання в СМС для працівників вугільної промисловості України.

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Шахтарю мої вітання,

Щоб збувались всі бажання,

Щоб вам в шахті лиш везло,

Щоб обходило вас зло!

Щоб дружина вас любила,

Кожен день боготворила,

Щоб сім’ю оберігала,

Їсти вчасно вам давала!

***

Шахтарем бути почесно дуже,

Ти життям це довів,

Медалей ряд і слави орден,

Чим не підземний генерал!

***

Нехай їм легше живеться,

Тим, хто шахтарями зветься,

У цю святкову дату

Побажаємо їм великої зарплати.

***

Бажаємо Вам в підземних переходах

Неодмінно скарб знайти,

Ви вугілля добуваєте на благо народу

Нехай не зустрінуться перешкоди на шляху!

***

Це – справжні чоловіки,

Для невдоволення не шукають причини.

Мовчки вугілля дають на гора.

Вітаємо їх з Днем шахтаря!

***

Шахтарів я всіх вітаю,

І бажаю їм добра,

Більше світлого бажаю,

Де вугілля й чорнота!

Свята у вересні 2020

У вересні також буде чимало професійних свят. Зокрема – у працівників нафтопереробної промисловості, машинобудівників, рятувальників, винахідників, фармацевтів та лісників.

Повний календар свят на вересень 2020 дивіться на Фактах ICTV.

Буде багато і церковних свят. Два з них належать до списку 12 найбільш важливих дат – Різдво Пресвятої Богородиці (21 вересня) і Воздвиження Хреста Господнього (27 вересня).