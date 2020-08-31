Кращим британським художнім фільмом кінофестивалю MUFA (MiraBan UK Film Awards) у Великобританії визнали британсько-український трилер Спадок брехні.

Події фільму розгортаються в Києві. За сценарієм, до української журналістки Саші Степаненко на прохання про допомогу повертається колишній агент МІ6 Мартін Бакстер. Він був шпигуном.

Зйомки шпигунського фільму проходили в Україні та частково у Великобританії.

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Головні ролі у стрічці виконали британський актор Скотт Едкінс та українська акторка і телеведуча Анна Буткевич. У кінопроекті також знялись і Юлія Соболь, Онор Ніфсі, Мартін Мак-Дугал та інші.

Фільм показуватимуть у понад 25 країн: Китаї, США та країнах Латинської Америки, Азії та Європи.

Також 20 вересня відбудеться 72-а церемонія Еммі. Американський телеведучий, продюсер і сценарист Джиммі Кіммел вестиме церемонію.

У зв’язку з ситуацією в усьому світі, яка склалася через пандемію коронавірусу, поки невідомо, в якому форматі буде проходити церемонія.

Основний список номінантів премії Еммі 2020 дивіться у матеріалі Фактів ICTV.