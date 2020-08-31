Burning Man 2020 стартував онлайн: все ті ж танці, семінари та блукання

Burning Man 2020 року запустився онлайн, відтворюючи багато основних моментів знаменитого фестивалю.

Організатори створили десять платформ на тему Мультивсесвіту, щоби люди, пересуваючись ними за допомогою комп’ютера або смартфона, могли отримати відчуття від фестивалю, не виходячи з власного будинку.

Що таке Burning Man 2020 онлайн

На додаток до неймовірної творчості Мультивсесвіту тут є десятки можливостей танцювати, грати і вчитися, тобто займатися тим, чим і під час звичайного Burning Man.

Тут можна відвідати онлайн семінари – наприклад, дізнатися, як балотуватися на політичну посаду. Також можна відвідати вечірку у віртуальному барі з діджеями.

Крім того, тут представлено безліч онлайн-головоломок та ігор.

Але, як і під час реального Burning Man, велика частина задоволення полягає у блуканні сайтом і у несподіваних зустрічах.

Як потрапити на Burning Man 2020 онлайн

Вхід на фестиваль – це сайт під назвою Kindling, де буде потрібен профіль Burning Man.

Деякий контент вимагає оплати, але велика частина розваг безкоштовна. Є також контент, який надається за рахунок пожертвувань.

На момент написання замітки сайт лежав, можливо, через перенавантаження.

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Чому скасували Burning Man

Щороку понад 60 тис. осіб спускаються на ділянку пустелі Блек-Рок у США, щоб побудувати невеличке містечко з нуля, спільними зусиллями перетворивши його на свою версію утопії.

Burning Man було скасовано в цьому році через пандемію коронавірусу.

Джерело: Forbes