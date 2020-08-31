Гороскоп на 31 серпня 2020 для всіх знаків зодіаку застає кожен другий знак за нудьгою за літом, і тільки Левів – готовими вриватися в осінь.

Овен

Шістка мечів

Когось лякає останній день літа, але Овни в гороскопі на 31 серпня 2020 готові залишити його позаду і йти далі. Все правильно: залиште в літі тривоги, неприємності, біди. Візьміть з собою тільки хороші спогади і перевірених людей.

Телець

Смерть

Тельці теж рвуться в осінь. Ви вже готові замотуватися в шарфи і пити каву з прянощами, поки за вікном періщить дощ. Всім би бути настільки ж готовими до нових етапів життя, як ви.

Близнюки

Двійка пентаклів

Сьогодні Близнюкам варто чітко пам’ятати про свої пріоритети і не піддаватися спробам збити їх в якусь іншу сторону. Не піддавайтеся чужому впливу. Робіть те, що важливо для вас.

Рак

Вісімка мечів

Раки в гороскопі на 31 серпня 2020 для всіх знаків зодіаку почуваютя в полоні. Вам здається, що ви нічого не встигли, що літо не вдалося, що все погано. Але літо – це всього лише календар. Ви все встигнете пізніше, якщо перестанете страждати і почнете робити.

Лев

Вісімка пентаклів

У понеділок Леви готові до роботи і вриваються в неї. Ви сьогодні старанні, ніщо не буде заважати концентруватися. Це, можливо, ваш найпродуктивніший день тижня. Проведіть його з користю.

Діва

Перевернута Сімка мечів

Сьогодні хороший день для Дів, щоб зізнатися в чомусь, що завжди їх мучило. Може бути, навіть перепросити. Може бути нелегко, але вам стане легше від того, що більше не доведеться тягти на собі старі таємниці.

Терези

Четвірка чаш

Терезам світ навколо здається неправильним, і сьогодні вони роблять все, щоб відсторонитися від нього якнайдалі. У вас це вийде, але не захоплюйтеся занадто сильно. Інакше вийти з цієї апатії буде складно.

Скорпіон

Паж посохів

У понеділок Скорпіони відчувають себе повними енергії. Це хороший день, щоб побудувати плани і вирішити, що ви будете робити далі. І відмінний – щоб максимально чітко уявити собі бажане майбутнє, щоб пам’ятати, до чого прагнете.

Стрілець

Імператор

Якщо Стрільці зможуть не тільки вибудувати план, але і слідувати йому, день вийде відмінним. Це може бути складно, але спробуйте. Якщо вам вистачить дисципліни, у вас все вийде і сьогодні, і взагалі.

Козеріг

Перевернутий Місяць

Козерогів оточує багато прихованих обставин. Пам’ятайте про це і постарайтеся не приймати важливих рішень, поки не розберетеся в них. Сьогодні дуже легко піддатися маніпуляціям, повірити в обман, помилитися.

Водолій

Вісімка посохів

У понеділок Водоліям хочеться негайно щось почати. І знаєте, починайте. Поки в вас є натхнення, сили, запал – кидайтеся в справи і робіть їх. Але якщо вже почнете, не зупиняйтеся і не зменшуйте взятий темп.

Риби

Перевернута Двійка посохів

Риби сьогодні бояться будувати плани і всіма силами намагаються прикидатися, що все завжди буде, як зараз. Це не так. Майбутнє може лякати, але якщо не подумати про нього, то воно просто трапиться, і виявитись таким, що вам не сподобається.

У місячному календарі на вересень 2020 буде багато як сприятливих днів, так і нейтральних. У першому місяці осені у деяких будуть успішними ділові переговори.

Джерело: А как вам такой расклад