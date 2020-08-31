Хiaomi випустить смартфони з підекранною камерою

Китайська компанія Xiaomi заявила про те, що буде займатися масовим виробництвом смартфонів з підекранною камерою.

Уже в 2021 році шанувальники Xiaomi зможуть придбати нову модель з унікальною технологією, яка працюватиме за допомогою фронтальної камери, що бачить через простір в пікселях.

Також за інформацією компанії, щільність пікселів в області над камерою така ж, як і на всьому дисплеї.

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Характеристики в нових смартфонах будуть відповідно до стандартів фронтальних камер.

Xiaomi Mi Band 5

Китайська компанія Xiaomi офіційно представила фітнес-браслет Mi Band 5. Презентація відбулася 11 червня. Дизайн нової моделі залишився таким же як і Mi Band 4, однак змінився спосіб зарядки.

Час роботи одного заряду – від 14 до 20 днів, а ємність акумулятора -125 мАг.