Оригінальна зачіска на 1 вересня доповнить образ дитини. Тим паче День знань 2020 року особливий, адже школярі майже півроку не були у рідних класах.
Коси – чудовий варіант зачіски для школяра на 1 вересня, вони завжди виглядають святково.
Нині існує величезна кількість варіантів зачісок з косами. Факти ICTV зібрали найцікавіші приклади.
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- Коса-корона. Така зачіска зробить будь-яку школярку королевою Дня знань. Краще виглядатиме на старшокласницях.
- Коса-водоспад. Легка і невимушена зачіска ідеально доповнить будь-який образ. Її можна прикрасити бантом або стрічкою.
- Драконяча коса. Підійде ученицям середньої школи.
- Риб’ячий хвіст. Дуже гарна зачіска, яка цікаво виглядатиме на першокласницях. Таких кіс можна зробити одну або дві, а також доповнити їх бантиками або стрічками.
- Африканські коси. Можна приділити зачісці дитини на 1 вересня особливу увагу і заплести багато кісок. Такий варіант буде виглядати екзотично.
Зачіски на 1 вересня
Крім кісок, можна зробити й інші варіанти зачісок на 1 вересня.
Серед них – різні види хвостів і пучків.
Більше оригінальних ідей зачісок для школярів на День знань шукайте на Фактах ICTV.