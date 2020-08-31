Оригінальна зачіска на 1 вересня доповнить образ дитини. Тим паче День знань 2020 року особливий, адже школярі майже півроку не були у рідних класах.

Коси – чудовий варіант зачіски для школяра на 1 вересня, вони завжди виглядають святково.

Нині існує величезна кількість варіантів зачісок з косами. Факти ICTV зібрали найцікавіші приклади.

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Коса-корона. Така зачіска зробить будь-яку школярку королевою Дня знань. Краще виглядатиме на старшокласницях.

Коса-водоспад. Легка і невимушена зачіска ідеально доповнить будь-який образ. Її можна прикрасити бантом або стрічкою.

Драконяча коса. Підійде ученицям середньої школи.

Риб’ячий хвіст. Дуже гарна зачіска, яка цікаво виглядатиме на першокласницях. Таких кіс можна зробити одну або дві, а також доповнити їх бантиками або стрічками.

Африканські коси. Можна приділити зачісці дитини на 1 вересня особливу увагу і заплести багато кісок. Такий варіант буде виглядати екзотично.

Зачіски на 1 вересня

Крім кісок, можна зробити й інші варіанти зачісок на 1 вересня.

Серед них – різні види хвостів і пучків.

Більше оригінальних ідей зачісок для школярів на День знань шукайте на Фактах ICTV.