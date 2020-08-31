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Факти / Lifestyle

Корона, водоспад та дракон: топ-5 ідей зачісок на 1 вересня з косами

Оригінальна зачіска на 1 вересня доповнить образ дитини. Тим паче День знань 2020 року особливий, адже школярі майже півроку не були у рідних класах.

Коси – чудовий варіант зачіски для школяра на 1 вересня, вони завжди виглядають святково.

Нині існує величезна кількість варіантів зачісок з косами. Факти ICTV зібрали найцікавіші приклади.

Читайте: Зачіски на 1 вересня: оригінальні ідеї та ціни у Києві

  • Коса-корона. Така зачіска зробить будь-яку школярку королевою Дня знань. Краще виглядатиме на старшокласницях.

  • Коса-водоспад. Легка і невимушена зачіска ідеально доповнить будь-який образ. Її можна прикрасити бантом або стрічкою.

  • Драконяча коса. Підійде ученицям середньої школи.

  • Риб’ячий хвіст. Дуже гарна зачіска, яка цікаво виглядатиме на першокласницях. Таких кіс можна зробити одну або дві, а також доповнити їх бантиками або стрічками.

  • Африканські коси. Можна приділити зачісці дитини на 1 вересня особливу увагу і заплести багато кісок. Такий варіант буде виглядати екзотично.

Зачіски на 1 вересня

Крім кісок, можна зробити й інші варіанти зачісок на 1 вересня.

Серед них – різні види хвостів і пучків.

Більше оригінальних ідей зачісок для школярів на День знань шукайте на Фактах ICTV.

Фото: Pixabay

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