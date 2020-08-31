31 серпня 2020 – свято, день ангела, прикмети на 31 серпня 2020

31 серпня українські віряни згадують двох братів-мучеників Флора і Лавра.

Все життя вони працювали каменотесами, однак за проповідування вчення Христа загинули мученицькою смертю: їх стратили, кинувши на дно порожнього колодязя й засипавши землею заживо.

В українських традиціях збереглося прислів’я: якщо не встигнеш посіяти жито до Фрола – наступного року чекай на поганий урожай.

31 серпня іменини святкують: Георгій, Григорій, Богдан, Лев, Макар, Євгеній, Михайло.

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Народні прикмети і традиції

В останній день літа частими були жіночі збори (за традицією, у вдови вдома).

31 серпня наставало Кінське свято – коней зазвичай купали та вгощали чимось солоденьким.

День 31 серпня також проводили за збором літніх сортів яблук.

Що не можна робити сьогодні

Кінський день вважався святом, тому коней заборонялося запрягати до роботи.

Також 31 серпня заборонялося лякати, кричати або ображати лелек.

У повному церковному календарі на вересень 2020 Факти ICTV зібрали найголовніші православні дати першого місяця осені.

Усі вересневі свята відносять до осіннього циклу української обрядовості.

Одним із найважливіших свят місяця є Воздвиження Хреста Господнього, яке припадає на 27 вересня. Саме цього дня, згідно з оповідями, було знайдено хрест, на якому розіп’яли Ісуса.