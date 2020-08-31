PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Мучеників Флора і Лавра: яке свято сьогодні, 31 серпня

31 серпня українські віряни згадують двох братів-мучеників Флора і Лавра.

Все життя вони працювали каменотесами, однак за проповідування вчення Христа загинули мученицькою смертю: їх стратили, кинувши на дно порожнього колодязя й засипавши землею заживо.

31 серпня 2020 – свято, день ангела, прикмети на 31 серпня 2020

В українських традиціях збереглося прислів’я: якщо не встигнеш посіяти жито до Фрола – наступного року чекай на поганий урожай.

31 серпня іменини святкують: Георгій, Григорій, Богдан, Лев, Макар, Євгеній, Михайло.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Народні прикмети і традиції

  • В останній день літа частими були жіночі збори (за традицією, у вдови вдома).
  • 31 серпня наставало Кінське свято – коней зазвичай купали та вгощали чимось солоденьким.
  • День 31 серпня також проводили за збором літніх сортів яблук.

Що не можна робити сьогодні

  • Кінський день вважався святом, тому коней заборонялося запрягати до роботи.
  • Також 31 серпня заборонялося лякати, кричати або ображати лелек.

У повному церковному календарі на вересень 2020 Факти ICTV зібрали найголовніші православні дати першого місяця осені.

Усі вересневі свята відносять до осіннього циклу української обрядовості.

Одним із найважливіших свят місяця є Воздвиження Хреста Господнього, яке припадає на 27 вересня. Саме цього дня, згідно з оповідями, було знайдено хрест, на якому розіп’яли Ісуса.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка