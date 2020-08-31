31 серпня 2020 – свято, день ангела, прикмети на 31 серпня 2020

31 серпня українські віряни згадують двох братів-мучеників Флора і Лавра.
Все життя вони працювали каменотесами, однак за проповідування вчення Христа загинули мученицькою смертю: їх стратили, кинувши на дно порожнього колодязя й засипавши землею заживо.
В українських традиціях збереглося прислів’я: якщо не встигнеш посіяти жито до Фрола – наступного року чекай на поганий урожай.
31 серпня іменини святкують: Георгій, Григорій, Богдан, Лев, Макар, Євгеній, Михайло.
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Народні прикмети і традиції
- В останній день літа частими були жіночі збори (за традицією, у вдови вдома).
- 31 серпня наставало Кінське свято – коней зазвичай купали та вгощали чимось солоденьким.
- День 31 серпня також проводили за збором літніх сортів яблук.
Що не можна робити сьогодні
- Кінський день вважався святом, тому коней заборонялося запрягати до роботи.
- Також 31 серпня заборонялося лякати, кричати або ображати лелек.
У повному церковному календарі на вересень 2020 Факти ICTV зібрали найголовніші православні дати першого місяця осені.
Усі вересневі свята відносять до осіннього циклу української обрядовості.
Одним із найважливіших свят місяця є Воздвиження Хреста Господнього, яке припадає на 27 вересня. Саме цього дня, згідно з оповідями, було знайдено хрест, на якому розіп’яли Ісуса.