У вівторок, 1 вересня, дощі та грози прогнозують на заході України, на решті території – сухо і спекотно.

У південних областях стовпчики термометрів піднімуться до +35, на сході та в центрі – на градус нижче.

На півночі країни – від +25 до +30, у західних регіонах – до +24.

У Києві в перший день осені без опадів, вночі 15-17, а вдень 27-29 градусів тепла.

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У середу, 2 вересня, погода практично не зміниться – опади очікуються лише на заході. У цих областях температуру прогнозують в діапазоні +22 +24.

На півночі країни +29, у центрі – від +29 до +34, на сході +32 +34, на півдні +31 +35.

У столиці сухо, вночі 15-17, вдень до +29.

У четвер, 3 вересня, спека почне спадати, дощі та грози можливі місцями на заході – у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях.

На півдні +34, на сході та в центрі +33, на півночі +27, у західних регіонах +23.

У Києві без опадів, вночі 15-17, вдень 25-17 вище нуля.

У п’ятницю, 4 вересня, опади у вигляді дощу можливі на південному заході. Тут температура становитиме +21 +23.

На півночі країни +25 +27, у центрі +26 +30, у східних регіонах – від +29 до +32, на півдні +33.

Погода у вересні 2020

Синоптики прогнозують, що погода у вересні 2020 в Україні буде дуже теплою.

Середня місячна температура становитиме від +14 до +19, а сильних опадів не очікується.