Зачіски на 1 вересня 2020: топ-7 прикладів образів до початку навчального року – ФОТО та ВІДЕО

Зачіски на 1 вересня можуть бути найрізноманітнішими – усе залежить від довжини волосся і вашої фантазії.
Звичайно, універсальним рішенням стануть зачіски на 1 вересня з бантами, а для старших дівчат – святкові локони чи елементарний ретро-пучок.
Але зі звичайними хвостиками, кісками і розпущеним волоссям дитина ще встигне походити в будні.
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Яку зачіску можна зробити на 1 вересня:
Якщо складно створити таку зачіску за схемою, можна переглянути відеоурок.
У мережі безліч відео, які навчать робити найскладніші зачіски на 1 вересня.
Початок навчального року 2020
День знань 1 вересня 2020 року стане особливим не лише для першокласників, які вперше підуть до школи, а й для всіх школярів, адже через карантин діти сиділи вдома з березня.
Факти ICTV підготували кращі варіанти зачісок на 1 вересня для школяра, щоб зробити образ дитини незабутнім.
Крім того, у матеріалі можна ознайомитися з цінами на послуги перукаря у Києві.