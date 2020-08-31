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Факти / Lifestyle

Зачіски на 1 вересня: топ-7 прикладів образів до початку навчального року

Зачіски на 1 вересня можуть бути найрізноманітнішими – усе залежить від довжини волосся і вашої фантазії.

Звичайно, універсальним рішенням стануть зачіски на 1 вересня з бантами, а для старших дівчат – святкові локони чи елементарний ретро-пучок.

Але зі звичайними хвостиками, кісками і розпущеним волоссям дитина ще встигне походити в будні.

Читайте: П’ять простих зачісок на 1 вересня

Яку зачіску можна зробити на 1 вересня:

  • Зачіски на 1 вересня 2020: топ-7 прикладів образів до початку навчального року – ФОТО та ВІДЕО
  • Зачіски на 1 вересня 2020: топ-7 прикладів образів до початку навчального року – ФОТО та ВІДЕО
  • Зачіски на 1 вересня 2020: топ-7 прикладів образів до початку навчального року – ФОТО та ВІДЕО
  • Зачіски на 1 вересня 2020: топ-7 прикладів образів до початку навчального року – ФОТО та ВІДЕО
  • Зачіски на 1 вересня 2020: топ-7 прикладів образів до початку навчального року – ФОТО та ВІДЕО
  • Зачіски на 1 вересня 2020: топ-7 прикладів образів до початку навчального року – ФОТО та ВІДЕО
  • Зачіски на 1 вересня 2020: топ-7 прикладів образів до початку навчального року – ФОТО та ВІДЕО
  • Зачіски на 1 вересня 2020: топ-7 прикладів образів до початку навчального року – ФОТО та ВІДЕО
  • Зачіски на 1 вересня 2020: топ-7 прикладів образів до початку навчального року – ФОТО та ВІДЕО
  • Зачіски на 1 вересня 2020: топ-7 прикладів образів до початку навчального року – ФОТО та ВІДЕО
  • Зачіски на 1 вересня 2020: топ-7 прикладів образів до початку навчального року – ФОТО та ВІДЕО
  • Зачіски на 1 вересня 2020: топ-7 прикладів образів до початку навчального року – ФОТО та ВІДЕО
  • Зачіски на 1 вересня 2020: топ-7 прикладів образів до початку навчального року – ФОТО та ВІДЕО
  • Зачіски на 1 вересня 2020: топ-7 прикладів образів до початку навчального року – ФОТО та ВІДЕО
  • Зачіски на 1 вересня 2020: топ-7 прикладів образів до початку навчального року – ФОТО та ВІДЕО
  • Зачіски на 1 вересня 2020: топ-7 прикладів образів до початку навчального року – ФОТО та ВІДЕО
Зачіски на 1 вересня: топ-7 прикладів образів до початку навчального року / 8 фотографий

Якщо складно створити таку зачіску за схемою, можна переглянути відеоурок.

У мережі безліч відео, які навчать робити найскладніші зачіски на 1 вересня.

Початок навчального року 2020

День знань 1 вересня 2020 року стане особливим не лише для першокласників, які вперше підуть до школи, а й для всіх школярів, адже через карантин діти сиділи вдома з березня.

Факти ICTV підготували кращі варіанти зачісок на 1 вересня для школяра, щоб зробити образ дитини незабутнім.

Крім того, у матеріалі можна ознайомитися з цінами на послуги перукаря у Києві.

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