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Факти / Lifestyle

Відпочинок у Карпатах восени 2020 року: куди поїхати, які цікаві місця відвідати

У чудових Карпатах можна відпочивати цілий рік. Восени гори радують гарними золотисто-багряними краєвидами і величезним вибором цікавих розваг. Куди поїхати в Карпати восени – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чому варто їхати в Карпати восени?

Карпати восени – це гарне тихе місце, де можна відпочити від натовпу туристів, які традиційно обирають для поїздки літній і зимовий сезон. Незважаючи на невеликий потік мандрівників, усі садиби, колиби та готелі відкриті й чекають гостей.

У Карпати варто приїхати восени 2020 року, тому що:

  • тут гарна природа, доступні ціни, багато розваг та місць для подорожей;
  • легко забронювати номер у готелі й купити квитки на автобус або поїзд;
  • поїздка не скасується в останній момент через карантин (таке може бути із зарубіжними турами);
  • можна зібрати відмінний урожай грибів і осінніх ягід, купити мед, вино, наливки та настоянки;
  • можна покататися на велосипедах, квадроциклах, купатися в чанах, вирушити в похід у гори і знайти багато інших розваг.

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1. Бальнеологічний курорт Татарів

Татарів – це велике село вздовж річки Прут у Яремчанському районі Івано-Франківської області. Унікальне місце з цілющим мікрокліматом, де є хвойні та букові ліси. Сюди рекомендують приїжджати людям із захворюваннями легенів, оскільки в повітрі багато фіторечовин, які цілюще впливають на легені.

За 6 км від села розташована знаменита Стежка Довбуша. Вона створена в пам’ять народному героєві Олексі Довбушу, який нападав на маєтки польських шляхтичів і угорських панів і роздавав їх майно селянам. На Стежці туристи можуть зустріти незвичайні кам’яні композиції, присвячені народному меснику.

Відпочинок у Карпатах восени 2020: куди поїхати

2. Термальні води в Косино

У Мукачівському районі Закарпатської області є село Косонь. Тут посеред старовинного дубового гаю розташувався сучасний рекреаційний курорт із термальними водами.

Курорт ідеально підходить для сімейного відпочинку. Є басейни з цілющими джерелами і для дорослих, і для дітей. Крім цього туристи мають змогу відвідати соляну кімнату, попаритися в трав’яній, римській, угорській й турецькій лазні.

Відпочинок у Карпатах восени 2020: куди поїхати

3. Село Криворівня

Село-музей Криворівня, яке розташоване у Верховинському районі Івано-Франківської області, засноване гуцулами в XVII столітті. Це було поселення майстрів, які створювали музичні інструменти, одяг і ковдри з овечої вовни, розписні предмети побуту.

На території автентичного села розташовано приблизно 20 музеїв, які знайомлять із культурою й побутом гуцульського народу. Один із найвідоміших і атмосферних – музей Тіні забутих предків у традиційній хаті-гражді.

Відпочинок у Карпатах восени 2020: куди поїхати

4. Озеро Синевир

Поїздка в Карпати не може обійтися без відвідування найбільшого високогірного озера України – Синевира. Воно розташоване в Закарпатській області недалеко від Межигір’я й займає цілих 7 га. Поруч пролягає Національний парк Синевир, гуляючи яким можна обійти озеро навколо й помилуватися перлиною Карпат із різних ракурсів.

Відпочинок у Карпатах восени 2020: куди поїхати

5. Східниця

Невеликий курорт на Львівщині на висоті 600 м над рівнем моря, де лікує сама природа. Повітря тут зі зниженим вмістом кисню й наповнене ароматами хвої і трав. Але головна унікальність Східниці – 40 джерел із різними видами мінеральних вод.

Поруч розташовується ще один відомий курорт – Трускавець і Національний природний парк Сколівські Бескиди.

Відпочинок у Карпатах восени 2020: куди поїхати

6. Пилипець

Пилипець відомий як гірськолижний курорт, але і восени тут є, чим зайнятися. Можна відвідати водоспад Шепіт або покататися на канатній дорозі, помилувавшись гарними краєвидами Карпат восени. Канатна дорога працює цілий рік.

А за 7 км від Пилипця є унікальне джерело природньої газованої мінеральної води, аналогів якому немає більше ніде у світі.

Відпочинок у Карпатах восени 2020: куди поїхати

7. Буковель

Буковель також асоціюється із зимовим відпочинком і лижами. Восени сюди можна приїхати, щоби пройти СПА-процедури, покататися на квадрациклах і велосипедах, спробувати карпатську кухню, з’їздити на рибалку або за грибами. Ціни в осінній сезон набагато нижчі, ніж взимку, а сервіс – один із кращих у Карпатах.

Відпочинок у Карпатах восени 2020: куди поїхати

Дістатися до Карпат можна автомобілем, автобусом або поїздом. Восени дороги можуть бути розмиті дощами, тому багато туристів надають перевагу залізниці. Факти ICTV писали, що Укрзалізниця недавно запустила потяг із Києва в Картати, який курсуватиме до Рахова непарними днями.

Фото: Dreamstime

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