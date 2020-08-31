Відпочинок у Карпатах восени 2020: куди поїхати

У чудових Карпатах можна відпочивати цілий рік. Восени гори радують гарними золотисто-багряними краєвидами і величезним вибором цікавих розваг. Куди поїхати в Карпати восени – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чому варто їхати в Карпати восени?

Карпати восени – це гарне тихе місце, де можна відпочити від натовпу туристів, які традиційно обирають для поїздки літній і зимовий сезон. Незважаючи на невеликий потік мандрівників, усі садиби, колиби та готелі відкриті й чекають гостей.

У Карпати варто приїхати восени 2020 року, тому що:

тут гарна природа, доступні ціни, багато розваг та місць для подорожей;

легко забронювати номер у готелі й купити квитки на автобус або поїзд;

поїздка не скасується в останній момент через карантин (таке може бути із зарубіжними турами);

можна зібрати відмінний урожай грибів і осінніх ягід, купити мед, вино, наливки та настоянки;

можна покататися на велосипедах, квадроциклах, купатися в чанах, вирушити в похід у гори і знайти багато інших розваг.

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Куди вирушити цієї осені: топ-7 найкращих місць

1. Бальнеологічний курорт Татарів

Татарів – це велике село вздовж річки Прут у Яремчанському районі Івано-Франківської області. Унікальне місце з цілющим мікрокліматом, де є хвойні та букові ліси. Сюди рекомендують приїжджати людям із захворюваннями легенів, оскільки в повітрі багато фіторечовин, які цілюще впливають на легені.

За 6 км від села розташована знаменита Стежка Довбуша. Вона створена в пам’ять народному героєві Олексі Довбушу, який нападав на маєтки польських шляхтичів і угорських панів і роздавав їх майно селянам. На Стежці туристи можуть зустріти незвичайні кам’яні композиції, присвячені народному меснику.

2. Термальні води в Косино

У Мукачівському районі Закарпатської області є село Косонь. Тут посеред старовинного дубового гаю розташувався сучасний рекреаційний курорт із термальними водами.

Курорт ідеально підходить для сімейного відпочинку. Є басейни з цілющими джерелами і для дорослих, і для дітей. Крім цього туристи мають змогу відвідати соляну кімнату, попаритися в трав’яній, римській, угорській й турецькій лазні.

3. Село Криворівня

Село-музей Криворівня, яке розташоване у Верховинському районі Івано-Франківської області, засноване гуцулами в XVII столітті. Це було поселення майстрів, які створювали музичні інструменти, одяг і ковдри з овечої вовни, розписні предмети побуту.

На території автентичного села розташовано приблизно 20 музеїв, які знайомлять із культурою й побутом гуцульського народу. Один із найвідоміших і атмосферних – музей Тіні забутих предків у традиційній хаті-гражді.

4. Озеро Синевир

Поїздка в Карпати не може обійтися без відвідування найбільшого високогірного озера України – Синевира. Воно розташоване в Закарпатській області недалеко від Межигір’я й займає цілих 7 га. Поруч пролягає Національний парк Синевир, гуляючи яким можна обійти озеро навколо й помилуватися перлиною Карпат із різних ракурсів.

5. Східниця

Невеликий курорт на Львівщині на висоті 600 м над рівнем моря, де лікує сама природа. Повітря тут зі зниженим вмістом кисню й наповнене ароматами хвої і трав. Але головна унікальність Східниці – 40 джерел із різними видами мінеральних вод.

Поруч розташовується ще один відомий курорт – Трускавець і Національний природний парк Сколівські Бескиди.

6. Пилипець

Пилипець відомий як гірськолижний курорт, але і восени тут є, чим зайнятися. Можна відвідати водоспад Шепіт або покататися на канатній дорозі, помилувавшись гарними краєвидами Карпат восени. Канатна дорога працює цілий рік.

А за 7 км від Пилипця є унікальне джерело природньої газованої мінеральної води, аналогів якому немає більше ніде у світі.

7. Буковель

Буковель також асоціюється із зимовим відпочинком і лижами. Восени сюди можна приїхати, щоби пройти СПА-процедури, покататися на квадрациклах і велосипедах, спробувати карпатську кухню, з’їздити на рибалку або за грибами. Ціни в осінній сезон набагато нижчі, ніж взимку, а сервіс – один із кращих у Карпатах.

Дістатися до Карпат можна автомобілем, автобусом або поїздом. Восени дороги можуть бути розмиті дощами, тому багато туристів надають перевагу залізниці. Факти ICTV писали, що Укрзалізниця недавно запустила потяг із Києва в Картати, який курсуватиме до Рахова непарними днями.