Тварини з притулку – найвірніші, віддані і вдячні друзі, які завжди будуть пам’ятати, що ви подарували їм новий дім. Згідно з дослідженнями, домашні улюбленці добре впливають на життя свого власника, його здоров’я й настрій, і це ще один аргумент на користь, щоби завести чотириногого друга.

Як узяти тварину з притулку, що потрібно знати і врахувати – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Які важливі питання задати собі, перш ніж узяти тварину з притулку?

Ми відповідаємо за тих, кого приручили, тому до того, як узяти кота або собаку, важливо чесно відповісти собі на запитання:

1. Чи буде вистачати коштів на утримання домашнього улюбленця?

Корм преміум-класу або дженерик коштує чимало, крім цього, потрібно купувати вітаміни, показувати тварину ветеринару кожні півроку, робити планові щеплення раз на рік і давати препарати від гельмінтів і кліщів раз на три місяці.

2. Чи зможете ви приділяти домашньому улюбленцю достатньо часу, адже собака, особливо велика, має гуляти на вулиці не менше двох годин на день.

3. Хто дбатиме про тварину, якщо ви вирушите у відпустку або відрядження?

4. Чи зможете ви прийняти дорослу тварину з характером і звичками, які вже сформувалися?

5. Чи готові ви до того, що ваш чотириногий друг може захворіти й потребувати ветеринарної допомоги. Це не рідкість, адже в притулки тварини потрапляють не від хорошого життя й часто мають проблеми зі здоров’ям. Особливо поширені захворювання шлунково-кишкового тракту через погане харчування та інфекційні захворювання.

Якщо ви не готові взяти вихованця у свій дім, завжди можна допомагати фінансово або виконувати роботу в притулку вашого міста. Здебільшого такі організацій працюють виключно на гроші небайдужих людей.

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Які правила діють у притулках?

У кожному притулку діють свої правила. Заборонено брати хатню тварину на подарунок, тобто собак і котів віддають тільки майбутнім власникам. Притулки можуть укладати договір про дбайливе ставлення до тварини й навіть перевіряти майбутнього господаря і його умови проживання.

Волонтери не віддадуть тварину на ланцюг або для роботи на підприємстві. Можуть навіть відмовити сім’ям із маленькими дітьми або неодруженим парам. Проте такі випадки, скоріше, рідкість.

Перший час після того, як тварина поїхала жити до нового хазяїна, волонтери можуть просити надсилати фото, щоби переконатися, що домашній улюбленець здоровий, нагодований і живе в комфортних умовах.

Де взяти домашнього улюбленця?

У кожному обласному центрі України є притулки, до яких можна звернутися за інформацією або приїхати, щоб обрати тварину. Багато організацій є в соц. мережах, де також можна переглянути фото їх вихованців.

Є сервіси, де зібрано інформацію про тварин з різних притулків. Серед них:

Мешканці Києва можуть звертатися до відомих організацій, зокрема:

Притулок Сіріус в селі Федорівка Київської області;

Гостомельський притулок для тварин;

Притулок SOS, який входить до складу некомерційного товариства захисту тварин, що діє з 1994 року.

Щеплення і ветеринарний паспорт

Більшість тварин у притулках пройшли стерилізацію й мають ветеринарний паспорт, де вказана інформація про вакцинації. Вихованцям роблять щеплення від чумки, вірусного ентериту, лептоспірозу та сказу.

Що купити домашньому улюбленцю?

Коли ви точно визначите, хто і якого розміру буде з вами жити, можна почати приготування. Обов’язково придбайте:

миски для корму та води;

запас корму на пару тижнів, який підібраний з урахуванням ваги, віку і стану здоров’я хатнього улюбленця;

килимок або будиночок для сну і відпочинку;

лоток для туалету (для кота);

когтеточку (для кота);

поводок для вигулу;

шампунь для купання;

щітки для догляду за шерстю;

іграшки та ласощі, щоби балувати вашого друга.

Чи можна повернути тварину?

Якщо вихованець не зможе адаптуватися в новому домі, або якщо в когось із ваших рідних з’явиться алергія на шерсть, можна буде повернути тварину назад до притулку. Але пам’ятайте, що це великий стрес для собаки чи кота, тому перед тим як взяти відповідальність, обміркуйте цей крок.

Підхід до кожного вихованця унікальний, в залежності від його стану й життєвої історії. Про те, як обрати домашню тварину для себе та дитини – читайте в матеріалі Фактів ICTV.