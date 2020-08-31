Яку зачіску вибрати на 1 вересня – питання, над яким думають модниці різного віку, від першокласниць до випускниць. Початок нового навчального року не за горами. І якщо в Україні не продовжать карантин, то вже через місяць школярі повернуться за парти.
Факти ICTV підготували ідеї для зачісок на 1 вересня, які підійдуть школярам всіх класів, і ціни на послуги перукарів в Києві.
Варіанти зачісок для школярок
- Коси
Кіски завжди виглядають охайно. Цей варіант зачіски підійде будь-якій дівчинці. Тим паче нині у мережі величезна кількість варіантів цієї традиційної зачіски.
Оригінальним варіантом буде коса-водоспад. Ця зачіска виглядає вишукано і цікаво.
Також можна заплести пишну французьку косу. Можна заплести одну, дві і більше кісок, а також розмістити їх будь-яким способом.
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- Хвіст
Класика серед зачісок – хвіст. Існує величезна кількість варіантів хвостів.
Можна зробити оригінальний кінський хвіст. Він підійде власницям кучерявого волосся.
Крім того, є й інші варіанти цієї зачіски з розподілами на секції і різними візерунками з волосся. Її можна зробити дівчатам з прямим волоссям.
- Пучок
Величезною популярністю серед модниць різного віку користуються пучки. Школяркам можна зробити високий і низький, об’ємний і строгий пучок.
Чудовим варіантом для школярок будуть космічні пучки. Образ учениць молодшої школи вони зроблять цікавішим, а старшокласниця додадуть романтичності.
Також можна зробити один пучок у вигляді квітки. Для цього попередньо потрібно буде заплести косу.
Крім того, можна придбати стрічки і вплести їх у волосся, а також прикрасити волосся традиційними бантами.
Ціни на зачіски у Києві
Такі зачіски можна зробити самостійно або ж звернутися за допомогою до мам або сестер.
Також можна піти до майстра. Однак ціни на послуги перукарів в столиці кусаються. Вартість послуг залежить від місцезнаходження і популярності салону, рівня майстра і складності самої зачіски.
Зробити зачіску у майстра в Києві коштує в середньому 400-600 грн, у топ-майстра – 400-850 грн. Якщо підшукати салон на околиці міста, то зачіску дитині можна зробити від 250 грн.
Якщо ж таку зачіску віднесуть до послуг для особливих випадків, то батькам доведеться заплатити більше: майстру – від 500 грн, топ-майстру – від 700 грн.
Окремий прайс існує для плетінь: у майстра і у топ-майстра це коштуватиме від 200 до 400 грн.
Початок навчального року у школах
У МОН розповіли, як буде проходити навчання в школах з 1 вересня 2020 року.
У регіонах, де буде фіксуватися поліпшення епідситуації, діти підуть до шкіл і сядуть за парти.
В областях з великим добовим приростом введть заборону на відвідування навчальних закладів.