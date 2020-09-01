3 сентября близько: кращі меми про пісню Шуфутинського

3 сентября – це одна з найбільш популярних пісень Михайла Шуфутинського, яка через роки не втрачає своєї популярності та обростає каверами та фотожабами.

Зовсім скоро всі перегорнуть календар, побачать там 3 вересня і згадають рядки з цієї пісні, тому Факти ICTV підготували для вас добірку мемів про цю пісню.



























3 вересня близько: меми про пісню Шуфутинського / 7 фотографий

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3 вересня близько: меми про пісню Шуфутинського / 9 фотографий

Легендарна пісня Михайла Шуфутинського 3 сентября вперше була виконана у 1994 році, але навіть зараз не втрачає своєї популярності.

5 найкращих каверів на пісню 3 сентября слухайте на сайті Факти ICTV.