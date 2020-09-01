Microsoft Teams – чудовий інструмент для онлайн-комунікації вчителя і дитини, що актуально з приходом 1 вересня і відновленням навчального процесу.

І хоча українські школярі переважно вийшли на уроки, Факти ICTV підготували матеріал про переваги Microsoft Teams під час організації дистанційного навчального процесу.

Топ-5 корисних функцій Microsoft Teams для проведення уроку:

Стрімінг . Дозволяє ділитися підготовленим матеріалом уроку з усіма учнями, які навчаються у віртуальному класі.

. Дозволяє ділитися підготовленим матеріалом уроку з усіма учнями, які навчаються у віртуальному класі. Клас онлайн . Завдяки інструменту можна організувати віртуальну класну кімнату. Учасники можуть ділитися файлами, виступати та вести двосторонні бесіди.

. Завдяки інструменту можна організувати віртуальну класну кімнату. Учасники можуть ділитися файлами, виступати та вести двосторонні бесіди. Виступ онлайн . Кожен учень зможе виступити перед віртуальним класом, інші ж можуть прокоментувати його доповідь голосом або у вигляді коментаря.

. Кожен учень зможе виступити перед віртуальним класом, інші ж можуть прокоментувати його доповідь голосом або у вигляді коментаря. Запис уроку . Корисна функція, яка дозволяє записувати сесії, а потім ділитися ними з тими учнями, які не змогли бути присутніми на уроці.

. Корисна функція, яка дозволяє записувати сесії, а потім ділитися ними з тими учнями, які не змогли бути присутніми на уроці. Повідомлення. Інструмент дозволяє нагадувати школярам про початок уроку.

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Крім того, за допомогою Microsoft Teams можна проводити не лише уроки, а й позаурочну роботу, гуртки, класні збори і виховні години.

Дистанційне навчання

Попри те, що школярі 1 вересня пішли до школи, ситуація в Україні з коронавірусом залишається напруженою, через що діти ще можуть повернутися до навчання онлайн.

Раніше Факти ICTV писали про те, як проводити онлайн навчання.

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Джерело: Microsoft