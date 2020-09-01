Автономне місто до 2050: Маск поділився планами колонізації Марса

Генеральний директор SpaceX Ілон Маск поділився грандіозними планами з колонізації Марса у майбутньому.

Маск вірить у те, що його компанії вдасться створити місто, яке буде самостійно підтримувати своє існування, до 2050 року.

– Нам потрібно побудувати місто і дійти до того, що воно буде автономним, – сказав Маск під час віртуальної відеоконференції у понеділок, 31 серпня.

Підкорення Марса – дуже важка і небезпечна справа, “не для людей із слабким серцем”, додав гендиректор SpaceX.

– Є шанс померти. Але якщо це вийде, то це буде дійсно великим досягненням, – сказав Маск.

На якому етапі плани Маска

Маск вперше представив повнорозмірний прототип Starship на заводі компанії Boca Chica у Техасі у вересні 2019 року.

У поєднанні з надважкою ракетою-носієм, яка дозволить йому залишити Землю, остаточна конструкція буде заввишки близько 121 метра.

Корабель використовуватиме цю потужність для транспортування 150 тонн, або 100 людей, у космос одночасно.

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Під час випробувань у серпні прототип зоряного корабля, який повинен доставити людей на Марс, піднявся на висоту 150 метрів, а кілька попередніх випробувань закінчились вибухами.

Маска та його компанію SpaceX часто критикують за надмірно амбітні технологічні прогнози, але інвестори вірять у харизматичного винахідника.

У понеділок Маск збагатився одразу на $8 млрд після того, як підскочили акції його іншого дітища – виробника електричних автомобілів Tesla.

Джерело: inverse