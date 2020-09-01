Сайти де можна дивитися фільми і серіали онлайн - СПИСОК

Де в Україні можна легально дивитися кіно та серіали онлайн і скільки це коштує – читайте в матеріалі.
Netflix
Він працює в Україні з 2016 року. У бібліотеці Netflix сотні оригінальних фільмів і серіалів, а також ліцензований контент.
В українському Netflix близько 200 серіалів та 570 фільмів. Частина контенту супроводжується українськими субтитрами.
Вартість: від €7,99 до €11,99
Amazon Prime
Також працює в Україні з 2016 року. У його бібліотеці близько 700 фільмів і серіалів. Серед них є як оригінальний, так і ліцензований контент.
Вартість: €5,99 на місяць
Apple TV+
Сервіс запустили у 2019 році. Тут є фільми та серіали з українськими субтитрами. Бібліотека Apple TV+ поки не надто різноманітна. Але в разі купівлі нового iPhone, iPad або Mac підписка на рік дається безкоштовно. Також підписка включена в студентський тариф Apple Music.
Вартість: $5 на місяць
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Takflix
Український проект, який окремо надає для перегляду кожен фільм. У бібліотеці поки є три картини: Безлюдна Країна, Гуцулка Ксеня, Співає Івано-Франкіськтеплокомуненерго.
Вартість: прокат фільму – 60 грн/7 днів
MEGOGO
Медіаресурс, який працює з 2011 року. У каталозі є телеканали, серіали і кіно, а також доступ до підкастів. Також є можливість окремо купувати фільм (від 80 до 300 грн) і орендувати його (від 40 до 80 грн на два дні).
Вартість: від 80 до 197 грн/місяць за підписку
OLL TV
Сервіс, де можна дивитися як телебачення, так і контент за запитом.
Вартість: від 80 грн
Sweet.TV
Сервіс з доступом до телеканалів, фільмів та серіалів. В бібліотеці є до 5 тис. фільмів та понад 200 каналів.
Вартість: від 80 до 197 грн
Kyivstar TV
Інтернет-телебачення. Крім українських і зарубіжних телеканалів, бібліотека нараховує 7 тис. фільмів і серіалів.
Вартість: від 80 до 220 грн місяць
YouTube
У сервісі можна легально купувати або орендувати кіно. Оренда стартує від 20 грн, купівля може перевищувати 500 грн.
Teleportal
Українські шоу, програми і серіали телеканалів групи Star Light Media, зокрема СТБ, ICTV, Нового телеканалу можна дивитися як на сайті Teleportal, так і завантаживши додаток.
У додатку Teleportal Video можна не тільки дивитися відео без реклами, але і отримати доступ до прямих ефірів шести телеканалів групи Star LightMedia (СТБ, ICTV, Новий канал, ОцеТБ, М1 і М2). Для цього достатньо зареєструватися на сайті teleportal.ua і обрати потрібний варіант підписки Teleportal без реклами або Teleportal Все твоє ТВ.
Перший місяць підписки ви отримуєте безкоштовно.
Нагадаємо, у Києві з 12 березня через запровадження карантину обмежать проведення масових заходів: концертів, конференцій, кіносеансів.