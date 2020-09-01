До Землі наближається астероїд розміром із багатоповерхівку: чи небезпечний він

У вівторок, 1 вересня, поблизу Землі пролетить астероїд розміром із багатоповерхівку.

Астероїд 2011 ES4 цього дня буде ближче до Землі, ніж Місяць.

Небесне тіло наблизиться до нашої планети на відстань щонайменше 120 тис. км. Для порівняння: відстань від Місяця до Землі становить 384,4 тис. км.

Астероїд рухатиметься зі швидкістю 29 367 км/год.

У NASA запевняють, що “близький” підхід астероїда до Землі не несе жодної загрози землянам.

Навколоземний об’єкт 2011 ES4 допоможе вченим дослідити історію нашої Сонячної системи, заявили в космічному агентстві.

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Інший астероїд пролетить у листопаді

Нещодавно було ідентифіковано ще один небесний об’єкт, астероїд 2018 VP1, який повинен пройти біля Землі за день до президентських виборів у США 2 листопада.

Через свою невелику форму він не завдасть шкоди, оскільки земна атмосфера перетворить його в попіл, перш ніж він потрапить на поверхню.