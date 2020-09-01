Навчальний рік 2020 на більшості шкіл України розпочинається традиційно, незважаючи на продовження адаптивного карантину через коронавірус у країні.
А в Києві 1 вересня навіть пройдуть святкові лінійки.
Карантин впроваджуватимуть тільки в школах, розташованих в червоній зоні.
Факти ICTV пропонують привітати школярів з Днем знань віршем або СМС.
***
Хай навчання в радість буде,
Хай наука не забуде
Поміститись в голові,
Щоб вдавалось все тобі!
Загалом, ти добре вчися,
І ніколи не журися
Про оцінки, про свої,
Знай, що головне в житті,
Це освіта і знання,
Школа, вчитель і рідня!
***
У перший день осінній ранній
Все наче в перший раз:
Вітання в День знань —
Знову друзі, подруги, клас!
Мусиш гарно вчитися
Після відпочинку почати
Так, щоб одразу відзначитись —
Й лише “дванадцятки” в школі отримувати!
***
Незабудок букетик малий
Зоріє у тебе на грудях,
Стелиться шлях непростий та ясний,
Для тебе між добрії люди.
Все добре зі школи візьми у життя,
І вчительську мудрість, і шану від друзів,
Хай легкою буде доля твоя,
Хай люблять тебе і шанують усюди.
***
Привітати з 1 вересня
Поспішаємо сьогодні ми тебе.
Вже зачекалися рідна школа
І всі твої вчителі.
Хай буде все, як в перший раз:
Посмішка, блиск щасливих очей.
А попереду – знову навчання
І твій веселий дружний клас.
Бажаю труднощів не знати
І вранці легко вставати!
***
1 вересня не хочеться вчитися,
З друзями у дворі хочеться веселитися,
Але треба відпочити від компа і гулянь,
1 вересня приходить на День знань.
Бажаю не байдикувати і книги відкривати,
Граніт науки гризти й мізки практикувати,
Хто дуже багато знає, той багато чого доб’ється,
А кому “гальорку” тре – той там і залишиться!
День знань 2020 у Києві
У столиці дозволили проведення святкових лінійок 1 вересня.
У мерії Києва пояснили, що всі заклади готові до навчального року в умовах карантину, тому Перший дзвоник буде в усіх школах.
А в перші місяці 2020-2021 навчального року в школах організують так зване коригуюче навчання, під час якого вчителі зможуть з’ясувати освоєння учнями того матеріалу, який припав на карантин.