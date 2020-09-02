У суботу, 5 вересня, дощі та грози прогнозують на сході, а також у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.

На решті території України – суха і сонячна погода.

Максимальні +28 очікуються на півдні країни, на сході – від +25 до +27.

У центрі +23 +25, у північних регіонах +22 +24.

На заході – від +21 до +23.

У Києві без опадів, вночі 12-14, а вдень потепліє до 22-24 градусів.

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У неділю, 6 вересня, суха погода очікується майже на всій території країни, крім східних областей.

Температура повітря на півдні та сході – від +26 до +28, у центрі – максимум +25, на півночі +24, на заході +23.

У столиці сухо, вночі 12-14, вдень до +24.

Прогноз погоди на вересень 2020

Погода у вересні 2020 на Україні, якщо вірити синоптикам, буде дуже теплою.

Середня температура коливатиметься в діапазоні від +14 до +19, а сильних опадів не очікується.

І загалом осінь, а також зима, будуть теплішими, ніж зазвичай.

Імовірність того, що зима буде дуже холодною – менше 10%.