Американський ілюзіоніст Девід Блейн виконав перший за 10 років трюк під назвою Вознесіння. У прямому ефірі Блейн піднявся в небо на зв’язці наповнених гелієм повітряних кульок.

Девід піднявся на висоту 7 600 метрів, висячи на конструкції з ременів. При цьому під час зльоту на Блейнові не було парашута – його він надягнув вже після того, як піднявся на висоту в кілька тисяч метрів.

Подію транслювали з різних ракурсів, зокрема від першої особи. В кінці Блейн стрибнув з парашутом і здійснив вдале приземлення.

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Заради виконання трюку фокусник пройшов курси, отримав звання професійного парашутиста (для цього потрібно стрибнути не менше 500 разів) і всі необхідні ліцензії.