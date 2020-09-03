Ось і закінчилося літо, а це означає, що в індустрії відеоігор настала пора, коли виходить найбільша кількість блокбастерів.

До нового покоління консолей залишилося близько двох місяців, але навіть зараз гравців буде чим потішити.

Всім відомо, що восени з’явиться безліч спортивних симуляторів, проте цього разу ми не будемо про них говорити, оскільки з року в рік в них практично нічого не змінюється.

Та й крім них вийде багато цікавих проектів.

Факти ICTV розповідають про три відеогри, реліз яких намічений на вересень 2020 року.

Marvel’s Avengers

Розробники зі студії Crystal Dynamics, які отримали хорошу репутацію після перезапуску серії Tomb Raider, готують до виходу відеогру за всесвітом Marvel.

А центральне місце в ній займе відома команда Месників, яка складається із Залізної людини, Тора, Капітана Америки, Халка і Чорної вдови.

Відеогра розповість про падіння Месників і їхню боротьбу з супезлодієм Модоком. Центральне місце в історії повинна зайняти Камала Хан, яка лише пробудила свої надздібності і ще не відома як Міс Марвел.

Саме їй доведеться знову об’єднати Месників для протистояння загрозі, що нависла над світом.

Геймплейно ж Marvel’s Avengers дуже дивний звір. Найбільше він нагадує God of War, але з великою кількістю елементів так званого looter жанру, які після бета тесту не дуже сподобалися гравцям.

Умовно відеогра розділена на дві великі частини: сюжетна, де гравці братимуть під контроль певного персонажа, боротися з босами і рухатися далі в основний історії, і зони бойових дій, де до чотирьох гравців виконуватимуть завдання, щоб отримати нове обмундирування для героїв.

Погравши в бету, можу сказати, що сюжет в Marvel’s Avengers повинен потішити фанатів своєю різноманітністю і великою кількістю екшна.

А ось зони бойових дій швидше стануть неприємним і дуже дивним доповненням, ніж гарною можливістю продовжити гру після завершення сюжету.

Однак після виходу в відеогру безкоштовно додадуть багато відомих героїв зі всесвіту Marvel, в яких буде і своя сюжетна лінія, і їх можна буде використовувати в зонах бойових дій.

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Дата виходу: 4 вересня

Платформи: PlayStation 4, Xbox One, ПК

Mafia: Definitive Edition

Через 18 років після виходу оригінальної Mafia на прилавках з’явиться повноцінний ремейк, який дозволить знову пережити історію Томмі Анджело.

Гравцям доведеться пройти шлях від звичайного таксиста, який за збігом обставин стає водієм сім’ї Сальєрі, до повноцінного гангстера.

Розробники з Hangar 13 робили Mafia: Definitive Edition з нуля, завдяки чому перевтілилося не лише місто, а й сама історія Анджело.

Вона буде знайомою фанатам оригінальної відеоігри і привнесе багато нових речей, про які раніше не розповідали.

Хоча події Mafia: Definitive Edition і будуть відбуватимуться у відкритому світі, сама оповідь буде досить лінійною, без можливості особливо відходити від головної сюжетної лінії, щоб вдосталь дослідити місто.

Але навіть з таким підходом відеогра прекрасно себе почуває. Багато змін також торкнеться геймплея. Він буде більше схожий на третю частину серії, але не забуватиме, що події відбуваються в 1930-х роках.

А це означає, що відчуття від стрільби будуть разюче відрізнятися від інших частин серії.

Після превью багато журналістів залишилися задоволені ремейком класичної відеогри, тому можна з упевненістю сказати, що Hangar 13 вдалося знову направити серію в правильне русло.

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Дата виходу: 25 вересня

Платформи: PlayStation 4, Xbox One, ПК

Serious Sam 4

Цього року найсерйозніший винищувач інопланетного непотребу Сем спробує повернути собі колишню славу, і, можливо, навіть повторити успіх перезапуску серії Doom.

Serious Sam 4 розповість про події, які відбувалися до третьої частини, яка і так була приквелом до оригіналу. Сему знову доведеться зупинити вторгнення прибульців на Землю і, як зазвичай, це буде не найпростіше завдання.

Звичайно, арсенал Сема, як і раніше, складатиметься з величезної кількості гармат та дотепних жартів. Повернеться в четвертій частині і різна техніка, яку можна буде використовувати для знищення орд прибульців.

А ворогів в Serious Sam 4 буде дуже і дуже багато, завдяки залученню системи Легіон. Розробники говорять про те, що вони планували вмістити в одній сутичці близько 10 тис. ворогів, але зараз їх набагато більше.

Та й самі битви, хоч і особливо не зміняться, привнесуть кілька нових механік, які повинні сподобатися як фанатам серії, так і новачкам.

Загалом, четверта частина буде набагато динамічнішою за свого попередника. Розробники обіцяють, що вже з перших хвилин це буде повноцінний досвід від гри в Serious Sam, без особливої ​​”прелюдії”, як це було в попередній відеогрі.

На жаль, гравцям, які звикли до консолей, доведеться трохи почекати релізу. Однак власники ігрових ПК незабаром знову зможуть дати відсіч інопланетній загрозі в одному з найбільш класичних шутерів сучасності.

Дата виходу: 24 вересня

Платформи: ПК

Фото: IGN, Square Enix, Mafia

Відео: PlayStation, Croteam