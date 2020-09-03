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Факти / Lifestyle

Екс-дружина Безоса стала найбагатшою жінкою у світі

Колишня дружина засновника Amazon Джеффа Безоса Маккензі Скотт названа найбагатшою жінкою в світі.

Її статки склали $68 млрд.

Маккензі отримала 25% акцій Amazon після того, як розлучилася з Безосом у 2019 році.

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Тоді вартість акцій становила понад $35 млрд, але за останні три місяці вони зросли на 28%. Це призвело до збільшення статку Скотт.

Також вона займає 12-й рядок у рейтингу найбагатших людей у світі.

Стан Джеффа Безоса

Джефф Безос став найбагатшою людиною в світі, якій вдалося заробити більше $200 млрд.

26 серпня його статки різко зросли на $ 4,9 млрд до рекордних $203 млрд.

Це сталося через зростання ціни акцій компанії Amazon на 2%.

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

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