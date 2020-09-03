3 вересня православні християни відзначають дні пам’яті мучениці Васси, мучеників Феогнія, Агапія та Піста.
Ще віруючі святкують день світлого образу ікони Пресвятої Богородиці.
3 вересня відзначається Фаддеїв день.
Вважається, що Фаддей прийшов в Єрусалим на свято, де був Іоанн Предтеча. Фаддей прийняв від нього хрещення і залишився в Палестині.
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Іменини 3 вересня відзначають Авраамій, Агап, Олександр, Анікій, Васса, Дорофей, Єфрем, Корнилій, піст, Сабіна, Тадей і Феогній.
Прикмети 3 вересня:
- Безхмарний день і багато павутини – до теплої погоди у вересні;
- Північний вітер і пожовклі верхівки беріз – до швидких холодів.
Що не можна робити 3 вересня:
- здійснювати необґрунтовані фінансові витрати;
- виходити з дому;
- ходити в гості;
- злитися;
- таїти образу.
Календар свят на вересень 2020
У календарі церковних свят на вересень 2020 мало святкових днів, але все ж є важливі дати, про які варто пам’ятати.
Головним святом вересня є День Різдва Пресвятої Богородиці 21 вересня.