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Факти / Lifestyle

Фаддеїв день: яке свято сьогодні, 3 вересня

3 вересня православні християни відзначають дні пам’яті мучениці Васси, мучеників Феогнія, Агапія та Піста.

Ще віруючі святкують день світлого образу ікони Пресвятої Богородиці.

3 вересня відзначається Фаддеїв день.

Вважається, що Фаддей прийшов в Єрусалим на свято, де був Іоанн Предтеча. Фаддей прийняв від нього хрещення і залишився в Палестині.

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Іменини 3 вересня відзначають Авраамій, Агап, Олександр, Анікій, Васса, Дорофей, Єфрем, Корнилій, піст, Сабіна, Тадей і Феогній.

Прикмети 3 вересня:

  • Безхмарний день і багато павутини – до теплої погоди у вересні;
  • Північний вітер і пожовклі верхівки беріз – до швидких холодів.

Що не можна робити 3 вересня:

  • здійснювати необґрунтовані фінансові витрати;
  • виходити з дому;
  • ходити в гості;
  • злитися;
  • таїти образу.

Календар свят на вересень 2020

У календарі церковних свят на вересень 2020 мало святкових днів, але все ж є важливі дати, про які варто пам’ятати.

Головним святом вересня є День Різдва Пресвятої Богородиці 21 вересня.

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