Гороскоп на тиждень, з 31 серпня до 6 вересня 2020 для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на тиждень з 31 серпня до 6 вересня 2020 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

2 вересня повний місяць в Рибах в 8.22 за київським часом.

Повний місяць – це час переходу від накопичення сил до активної їх витрати. Але не варто доводити ситуацію до крайнощів, так як дуже легко втратити над собою контроль. Уникайте хірургічного втручання, будьте уважні при прийомі ліків.

Повний місяць у Рибах найважче переносять люди з тонкою душевною організацією, ті, які не вміють реально дивитися на речі.

Взагалі, повний місяць в Рибах послаблює почуття реальності у багатьох. Люди намагаються піти в себе, добровільно ізолюватися від суспільства і зануритися в песимізм.

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Виконання професійних обов’язків, ділове життя ускладнюється домашніми або особистими проблемами. Вимушена економія загострює сімейні протиріччя.

Поганий період для політиків і громадських діячів. Але ті, хто здатний володіти собою, тверезо оцінювати події, що відбуваються, зможуть прояснити питання, які не вдавалося вирішити протягом тривалого часу. Якщо зосередитися на своїх цілях, то можна отримати задовільні відповіді на найактуальніші питання.

Гороскоп для Овнів

У цей період вам набридатиме головний біль, також про себе можуть нагадати травми від ударів або порізів. Наберіться сил і терпіння, адже тиждень складний. Не варто поспішати, щоб не витрачати свої ресурси, а за можливості – відпочиньте. Сильне внутрішнє перенапруженням призводить до занепаду сил. Варто дотримуватися особливої обережності під час користування колючо-ріжучими предметами, вогнем, побоюватися спалахів агресії, уникати бійок. Заняття спортом допомагають залишатися спокійними.

Гороскоп для Тельців

Хороший період для дружнього спілкування, кохання, шлюбу і сімейного життя. Чудовий час, щоб привернути увагу впливових людей. Ви можете отримати від них розуміння, допомогу і підтримку. До слова, у вас може з’явитися службовий роман. Вийде оптимально вирішити виробничі та комерційні проблеми. Особливо вдало складаються ділові стосунки з протилежною статтю.

Гороскоп для Близнюків

Якщо зловите партнера або опонента на логічній помилці, то можете отримати певні бонуси. Озвучуйте свої ідеї, побажання, не бійтеся робити конструктивні зауваження, в результаті можете вийти на новий рівень у багатьох сферах. Вас можуть провокувати, але намагайтеся не конфліктувати. Дбайливо розпоряджайтесь своїми ресурсами – фізичними, психологічними і матеріальними.

Гороскоп для Раків

Цей час відмінно підійде для кохання, шлюбу, закріплення дружби з протилежною статтю, проведення свят і зустрічей. З’являється можливість зміцнити сімейні стосунки, ви здатні доставити багато радості і задоволення вашим рідним і близьким. У вас буде оптимістичніший погляд на речі, а привабливість буде на висоті. Ви можете скористатися цим під час встановлення контактів з протилежною статтю: керівництвом, підлеглими чи партнерами.

Гороскоп для Левів

У цей період впевненість у собі, сила волі, інтелект і здатність до реалізації планів будуть на висоті. Легше будуть долатися перешкоди, тому протягом тижня ви здатні виконати великий обсяг роботи. Потрібно зібратися силами і виконати все, що раніше відкладали, ваші конструктивні дії дозволять опинитися в центрі уваги. Зростає підтримка співробітників і партнерів. Фінансові справи протягом тижня, завдяки вашому чуттю успішно завершаться.

Гороскоп для Дів

Творча активність буде допомагати не лише вам, а й навколишнім розробляти нові ідеї, впроваджувати проекти, які вже існують, правильно використовувати талант і знання у своїй професійній діяльності. Хороший період для ділових переговорів, підписання угод і творчості. У контактах і зв’язках стаєте активними та енергійними, привертаєте до себе увагу. Наполегливість у вираженні своїх інтересів допомагає багато чого досягти.

Гороскоп для Терезів

Це гарний час для того, щоб привернути увагу до своїх справ впливових людей. Вони можуть надати фінансову і матеріальну допомогу. Службовий роман вже видніється на горизонті. Оптимізм допоможе вирішити виробничі проблеми. Ви отримаєте радість від спілкування з коханими і членами сім’ї. Слушна нагода для аналізу своїх уподобань і почуттів, ви правильно оцінюєте партнера та його ставлення до вас.

Гороскоп для Скорпіонів

Ви можете знайти особливі переваги, завдяки давнім друзям або ситуаціям, в яких ви зможете проявити свою індивідуальність. До вас приходять нові ідеї, будуєте плани і знаходите підтримку однодумців. Це хороший період для залучення спонсорів. Велику роль відіграють друзі, в яких можна шукати підтримки і розуміння. Варто більше довіряти інтуїції.

Гороскоп для Стрільців

У цей період ви відчуєте підтримку колег, а також можете заслужити похвалу від керівництва, активно впливати на думку бізнес-компаньйонів. Сміливість, рішучість, особиста активність та ініціативність допоможуть вам багато досягти. Намітьте на цей період офіційні візити, відвідування вищих та офіційних організацій, переговори і відповідальні виступи. Ви активні в спілкуванні, у вираженні своїх інтересів, що може неоднозначно вплинути на ваші сімейні та романтичні стосунки.

Гороскоп для Козерогів

Для успішного вирішення ділових проблем і вашого просування, необхідні самодисципліна і холоднокровність. Можливі контакти з цікавими людьми, професіоналами своєї справи. Відвідуйте конференції, виступайте, спілкуйтеся і ви зможете зав’язати нові, зокрема міжнародні зв’язки. Посилюється філософське сприйняття дійсності, збільшується ваша психологічна сила, завдяки чому ви здатні впливати на розум вашого партнера, чоловіка і членів родини.

Гороскоп для Водоліїв

Тиждень непередбачуваний, не ображайтесь на тих, хто підводить вас, запізнюється, доставляє незручності. Ви можете страждати через відсутність гармонії в особистих взаєминах. Варто більше довіряти інтуїції. Можуть бути різні сюрпризи, зокрема неприємні. Слушна нагода для того, щоб провести час з дітьми і коханою людиною, зайнятися творчими справами. Хороший період для купівлі сучасної техніки або обмірковування нових проектів.

Гороскоп для Риб

Відмовтеся від ухвалення важливих рішень, бо через невпевненість у собі можете легко помилитися. Постарайтеся не конфліктувати з керівництвом і владою. Вам захочеться перебувати в компанії сильних та енергійних людей, проте підтримувати стосунки з ними вийде лише на взаємовигідних умовах. Світські заходи, побачення і розваги краще відкласти. Непорозуміння і навіть дрібні сварки здатні залишити глибокі рани у стосунках.

Любовний гороскоп

Щоб побудувати щасливі та міцні стосунки у 2020 році, необхідно знати сильні і слабкі сторони вашого партнера, вподобання і те, що людині не подобається.

Також варто враховувати період знайомства та ваші побажання. Аби ви точно не помилилися у своєму виборі, Факти ICTV створили любовний гороскоп на 2020 рік.