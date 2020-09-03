Що заважає жінкам під час сексу отримувати оргазм

Романтика, кохання і повага, звичайно, речі потрібні у стосунках, проте якісне сексуальне життя також один із найважливіших аспектів.

Через неможливість отримати задоволення у ліжку, руйнуються багато стосунків та родин.

Здоров’я понад усе

Відсутність оргазму може бути викликане проблеми з фізичним здоров’ям.

– Я часто зустрічаю в практиці запити Терміново повернути бажання сексу одразу після народження дитини, або складних операцій, у стані емоційної кризи та інше. Якщо ви виснажені, втомилися, секс та оргазм відійдуть на другий план, – розповідає сексолог Оксана Єфремова.

Страхи і комплекси – вороги оргазму

Крім того, існують догми, які щільно засіли у свідомості багатьох жінок і заважають їм жити повноцінним інтимним життям.

Страхи, комплекси, образи, заборони – список того, що стоїть на шляху до задоволення.

– Хороші дівчатка так себе не поводять, Секс – це небезпечно, Ти обов’язково повинна отримувати оргазм щоб чоловік не пішов до іншої та інші внутрішні голоси, які розповідають дівчині, як їй жити, – каже Єфремова.

Тіло потрібно вивчати

Ще одна причина це те, що жінка сама не знає своєї анатомії та особливостей сексуальності.

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– Важливо вивчати своє тіло, прислухатися до бажань, знаходити приємні способи стимуляції ерогенних зон, пробувати різні іграшки, не перетворюючи секс у рутинну і нудна справа, – зазначає фахівець.

Техніка кульгає

Якщо говорити про суто технічний бік процесу – неприємна поза, не стабільний ритм стимуляції, мало уваги гарячим ерогенним зонам.

– Важлива і прелюдія з хорошим збудженням, і певний темп, і ритм ближче до фінішу, – додає сексолог.

Мовчання – не золото

Просто запам’ятайте, що ваш партнер, найімовірніше, не екстрасенс. Тому про свої бажання і табу необхідно одразу говорити відкрито.

– Озвучуйте, що вам подобається, а що – ні, прислухайтеся до бажань один одного, не ігноруйте свої вподобання задля коханої людини, домовляйтеся – щоб спільного задоволення було більше! – розповідає Оксана Єфремова.

Як зрозуміти, що жінці потрібен секс

Чоловіки іноді насправді не можуть зрозуміти, коли жінка хоче з ними близькості.

Проте у цій справі варто відмовитися від стереотипів. Зокрема від дивних натяків прекрасної половини. Крім того, варто пам’ятати, що безневинний флірт – це не запрошення у ліжко, тому тримайте себе в руках.

Проте, як зрозуміти, чи хоче з вами жінка сексу – читайте у матеріалі Фактів ICTV.