Погода на 3 вересня 2020 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

У четвер, 3 вересня, погода в Україні буде спекотною. У західних регіонах синоптики обіцяють дощі з грозами.

На півночі країни очікується тепла погода, температура вдень сягатиме 29 градусів, вночі очікується від 17 до 19 градусів.

На Сході України синоптики прогнозують спеку. Температура вдень від 31 до 34 градусів, вночі спека спаде до позначки 16-18 градусів.

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У південній частині країни вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 33 до 35 градусів, вночі очікується від 17 до 19 градусів.

На Заході України буде прохолодніше. Температура вдень сягатиме від 21 до 23 градусів, також очікуються дощі з грозами. Сухо буде лише у Львівській та Волинській областях. Вночі буде від 11 до 13 градусів.

У Києві погода 3 вересня буде теплою і без опадів. Температура вдень сягатиме 29 градусів, вночі-19.

Погода на осінь в Україні

Погода восени в Україні буде тепліше звичайного.

Синоптики обіцяють, що літо закінчиться тільки в кінці вересня, але перші заморозки можуть з’явитися вже в жовтні.