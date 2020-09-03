Як пояснити дитині, навіщо носити маску

Як дитині пояснити важливість носіння медичної маски – питання, яке виникло у багатьох батьків зі стартом навчального року. Діти почали активно відвідувати громадські місця, без будь-якого нагляду, тому варто донести інформацію про те, наскільки важливо дотримуватися превентивних заходів у боротьбі з коронавірусом.

Тим паче, темпи зростання кількості інфікованих Covid-19 в Україні активно ростуть.

Особистий приклад

Головне, що варто запам’ятати батькам, якщо ви хочете, щоб дитина відповідально ставилася до свого здоров’я – покажіть приклад.

Адже чому діти повинні носити маски, якщо найавторитетніші люди в їх житті нехтують цими правилами.

– На дітей величезний вплив має приклад батьків, адже вони їх часто копіюють. Наприклад, коли ви йдете в магазин, то і самі повинні бути в масці і дитині говорити, що її необхідно надягати, адже це ваша з ним безпека, – зазначає психолог Роман Мельниченко.

Другий авторитетний приклад для дитини – це вчитель. Важливо, щоб викладачі проводили лекції не для галочки, а самі показували, як необхідно поводитися в умовах пандемії.

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Також має значення спілкування з однокласниками. Так, якщо хтось із дітей починає протестувати, то вчителю варто звернути увагу на це і провести індивідуальну роз’яснювальну роботу, аби не вносити розбрат у колектив.

Мультфільми

– Не потрібно нічого ускладнювати. Адже ви ж навчили дитину мити руки перед їжею. До того ж діти мають уявлення про отруєння. Адже у кожного була блювота, діарея і їм говорили Це, тому що руки не помив. У дитини є уявлення про бактерії та віруси. Всі хворіли на ГРВІ або грип. Дитина знає, що таке температура, кашель та інше, – розповідає психолог.

Варто просто акцентувати зайвий раз увагу на тому, що це небезпечний вірус, від нього потрібно захищатися, носити маску, використовувати антисептик, частіше мити руки.

Також важливо, щоб дитина усвідомлювала відповідальність не тільки за себе, але і за навколишніх, зокрема батьків, бабусь, дідусів. Адже ці люди можуть перебувати у групі ризику.

Одягаючи маску, дитина не просто дотримується правил, вона рятує людей, вона справжній супергерой, який допомагає навколишнім.

Якщо самостійно складно достукатися, то можна показати дитині мультфільм. Їх в мережі досить багато.

Ще один момент – це сама маска. Якщо є можливість придбайте яскраві, цікаві засоби захисту для дитини, щоб їй хотілося їх одягнути. Навіть зі свого досвіду згадайте, як кортіло якомога швидше піти до школи, щоб показати новенький портфель і зошити із супергероями.

Як зшити дитячу багаторазову захисну маску

Карантин в Україні продовжили ще до 31 жовтня, тому носіння масок залишається досі актуальним.

Дитяча медична маска з викрійкою шиється досить швидко, тому варто зробити кілька одразу та регулярно змінювати.

Як зшити дитячу багаторазову захисну маску та приклад викройки дивіться на сайті Факти ICTV.